3.7 مليون دينار إجمالي أرباح البتراء للتعليم العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- بلغت أرباح شركة البتراء للتعليم قبل الضريبة العام الماضي نحو 3.7 مليون دينار مقارنة بـ 4.4 مليون عام 2022.
وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو2.8 مليون دينار، مقارنة بـ3.4 مليون دينار صافي أرباحها عام 2022.
و كانـت ربحيـة السـهم 0.14 دينـار لكل سـهم العام الماضي، مقارنـة بربحيـة 0.167 دينار لكل سهم عام 2022.
وقالت الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمان، أن مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين للشركة للعام الماضي بلغ نحو 54 مليون دينار، مقارنة مع 53 مليونا عام 2022.
يشار إلى أن راس المال المصرح والمكتتب به والمدفوع يبلغ 20 مليون دينار.
--(بترا)
رش/ن ح/ف ق
24/02/2024 15:06:47
MENAFN24022024000117011021ID1107894538
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