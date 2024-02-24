بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين البوتاس ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 24 شباط (بترا)- بحثت شركة البوتاس العربية ووفد من سلطنة عُمان، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف اليوم السبت، فرص التعاون المشترك إلى جانب بحث خطط الشراكات المستقبلية بين المملكة وسلطنة عُمان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، خلال لقائه الوفد عمق العلاقات الراسخة بين المملكة والسلطنة التي تمتد لأعوام طويلة، داعياً إلى إيجاد فرص التعاون والتكامل ما بينهما في قطاعي الأسمدة والتعدين.

وعرض أبو هديب لخطط "البوتاس العربية" المستقبلية للارتقاء بمستوى تنافسيتها وتحقيق أهدافها وخدمة الاقتصاد الكلي للبلاد، مشيراً إلى أن أهمية منتجات الشركة الاستراتيجية وارتباطها بالأمن الغذائي العالمي ألقت مزيدا من المسؤوليات عليها لضمان حصول دول العالم على الأسمدة اللازمة وذلك لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستقرة في جميع الأوقات.

وبين أن الشركة تمّد الأسواق المستهلكة لمادة البوتاس بنحو 2.9 مليون طن سنوياً وهو ما يشكل بين 3و4 بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي ما يعزز من دورها في الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي شركة البوتاس الدكتور معن النسور، عن تـطور أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، وأبرز مشاريعها لضمان ديمومة الأعمال الإنتاجية فيها، مشيراً إلى التوسع في إنتاج البوتاس بأنواعه المختلفة، وصناعات الأسمدة ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن الشركة تهدف من مشاريع التوسعة الجديدة إلى تلبية النمو المتوقع في الاستهلاك العالمي، وإنتاج أسمدة متخصصة وكيماويات ذات القيمة المضافة العالية من خلال شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في هذا المجال.

وبين أن الشركة تدرس أيضاً جدوى إنتاج الأمونيا الخضراء أو التقليدية لتعظيم قدرة قطاع التعدين في المملكة على إيجاد فرص وصناعات جديدة.

من جانبه، أكد الوزير العُماني، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الحكومة العُمانية مع دول تربطها بها علاقات راسخة وممتدة ومن أهم تلك الدول الأردن، مشيراً إلى مساعي السلطنة لبحث مجالات التعاون في إنتاج الأسمدة، من خلال دراسة خيارات الاعتماد على الميزات التنافسية والتكاملية والبناء على المواد الأولية المتوفرة في المملكة والسلطنة، والبحث عن فرص التكامل لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المملكة وشركة البوتاس العربية.

--(بترا)

رش/ن ح/ف ق

24/02/2024 14:47:58