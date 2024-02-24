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اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار

2/24/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن تخصيص مبلغ 500 ألف دينار كدعم لأندية المحترفين البالغ عددها 12 ناديا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، تم إبلاغ الأندية بتخصيص دعم مقداره نصف مليون دينار، بحيث يتم دفع 15 ألف دينار لكل ناد كدفعة أولى، فيما يوزع ما تبقى من المبلغ وقيمته 320 ألف دينار على الأندية كل وفق عقود لاعبيه ونفقاته.
ويأتي هذا الدعم بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي حل فيها منتخبنا في المركز الثاني.
وجاء إعلان اتحاد الكرة لهذا الدعم اليوم، قبل ساعات من اجتماع رؤساء أندية المحترفين الذي يعقد في مقر نادي مغير السرحان.
--(بترا)
خ خ/أ أ/ف ق
24/02/2024 14:14:06

MENAFN24022024000117011021ID1107894535

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