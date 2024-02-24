اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- أعلن اتحاد كرة القدم، عن تخصيص مبلغ 500 ألف دينار كدعم لأندية المحترفين البالغ عددها 12 ناديا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، تم إبلاغ الأندية بتخصيص دعم مقداره نصف مليون دينار، بحيث يتم دفع 15 ألف دينار لكل ناد كدفعة أولى، فيما يوزع ما تبقى من المبلغ وقيمته 320 ألف دينار على الأندية كل وفق عقود لاعبيه ونفقاته.
ويأتي هذا الدعم بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي حل فيها منتخبنا في المركز الثاني.
وجاء إعلان اتحاد الكرة لهذا الدعم اليوم، قبل ساعات من اجتماع رؤساء أندية المحترفين الذي يعقد في مقر نادي مغير السرحان.
--(بترا)
خ خ/أ أ/ف ق
24/02/2024 14:14:06
MENAFN24022024000117011021ID1107894535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.