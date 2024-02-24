شلباية يشارك في بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- يشارك النجم الأردني عبدالله شلباية، في منافسات بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع الحالي.

واعلن المنظمون في تصريح صحفي اليوم السبت، عن قبول كل من غاييل مونفيس، المصنف السادس عالمياً سابقاً، والنجم الأردني الشاب عبدالله شلباية، وسوميت ناجال، المصنف الأول على مستوى الهند، بطاقات الدعوة للمشاركة بالدورة الـ32 من بطولة الرجال من فئة 500 نقطة التي تنطلق هذا الأسبوع.

وقدم شلباية، المصنف 230 عالمياً، أداءً متميزاً خلال البطولة نفسها مجبراً الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 46 عالمياً، على لعب ثلاث مجموعات في المباراة التي جمعتهما في الدور الأول.

وأظهر شلباية اندفاعاً مدهشاً أتاح له الفوز بالمجموعة الأولى قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 6-3، 3-6، 4-6 في نهاية المطاف.

يشار إلى أن شلباية يخطو خطوات واثقة في عالم التنس، ما يرشحه لأن يكون أحد النجوم العالميين في هذه اللعبة.

--(بترا)

خ خ/ أ أ/ف ق

24/02/2024 14:04:42