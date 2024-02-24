3780 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3780طنا، منها 2667 طن خضار و874طن فواكه و 238طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا والثوم 400 و450 قرشا، والبطاطا بين 25 و 35 قرشا والبندورة بين 8 و 15قرشا، والجزر بين 25و 35 قرشا والخيار بين 50و 90 قرشا والزهرة بين 10و 20 قرشا والليمون بين 30و 40 قرشا والموز البلدي بين 50و 85 قرشا.
--(بترا)
رح/ أ أ/ف ق
24/02/2024 13:55:30
MENAFN24022024000117011021ID1107894533
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