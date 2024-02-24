3780 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24شباط (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3780طنا، منها 2667 طن خضار و874طن فواكه و 238طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا والبصل الناشف بين 25 و 35 قرشا والثوم 400 و450 قرشا، والبطاطا بين 25 و 35 قرشا والبندورة بين 8 و 15قرشا، والجزر بين 25و 35 قرشا والخيار بين 50و 90 قرشا والزهرة بين 10و 20 قرشا والليمون بين 30و 40 قرشا والموز البلدي بين 50و 85 قرشا.

--(بترا)

رح/ أ أ/ف ق

24/02/2024 13:55:30