انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.25 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2465 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 56.9بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 16.6 مليون دينار مقارنة مع 38.5 مليون دينار للأسبوع السابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 14.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 12420 صفقة.

--(بترا)

رش/أ أ/ف ق

24/02/2024 13:54:31