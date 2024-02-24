لقاء يجمع قطاع الأدوية مع وفد اقتصادي عماني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)-نظمت وزارة الاستثمار، لقاء خاصا لقطاع الأدوية الأردني مع الوفد الاقتصادي العُماني الذي زار المملكة برئاسة ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، اليوم السبت، جاء اللقاء لمتابعة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان خلال عام 2022، ولقائه أخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والتي سلطت الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها.

كما جاء اللقاء لمتابعة الزيارة التي تمت من قبل جهاز الاستثمار العُماني الى المملكة بداية العام الماضي لغايات دراسة أطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها بمختلف المجالات.

ووفقا للبيان، أشار الوزير اليوسف إلى العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، موضحا أن اللقاء سينبني عليه طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسي، متفاعل مع اقتصادات العالم.

ولفت إلى وجود سعي من الجانبين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

وأكّد اليوسف أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل ودفع التنمية المستدامة.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن الغرفة تسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب العُماني من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات كافة وزيادة حجم التبادل التجاري وايجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة.

وبين أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الأشقاء العُمانيين، مشيراً إلى تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأشار الأطرش الى أنه تم تنسيق زيارات ميدانية خاصة للوفد العُماني إلى بعض المصانع الدوائية الأردنية لاطلاعه على تطور الصناعات الدوائية في الأردن وعمالتها الماهرة وتنوع منتجاتها ذات الجودة العالية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة موسعة بين المتخصصين من الجانبين في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لبحث وتعميق سبل التعاون بما فيه تحقيق التطور والتميز للقطاع الدوائي في البلدين.

--(بترا)

س ص/ف ق

24/02/2024 13:53:36