سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصرة (جيب رانجلر) بلقب الجولة الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو "PRO"، التي أقيمت في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو "SEMI PRO"، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.
ووفق خبر صادر عن الأردنية لرياضة السيارات اليوم السبت، فقد سجل للمشاركة بالسباق الذي أقيم أمس الجمعة 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت ويكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
24/02/2024 13:46:07
MENAFN24022024000117011021ID1107894529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.