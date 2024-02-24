سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصرة (جيب رانجلر) بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، التي أقيمت في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.

ووفق خبر صادر عن الأردنية لرياضة السيارات اليوم السبت، فقد سجل للمشاركة بالسباق الذي أقيم أمس الجمعة 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت ويكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏

--(بترا)

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24/02/2024 13:46:07