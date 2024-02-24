Sunday, 25 February 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

2/24/2024 2:33:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصرة (جيب رانجلر) بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، التي أقيمت في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.
ووفق خبر صادر عن الأردنية لرياضة السيارات اليوم السبت، فقد سجل للمشاركة بالسباق الذي أقيم أمس الجمعة 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت ويكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
--(بترا)
خ خ/ أ أ/ف ق
24/02/2024 13:46:07

MENAFN24022024000117011021ID1107894529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث