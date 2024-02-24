غرف الصناعة ومجلس الأعمال الأردني في دبي يبحثان تعزيز التعاون

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عمان 24 شباط (بترا)-بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي الدكتور أحمد ذوقان الهنداوي وأعضاء من المجلس تعزيز التعاون ما بين غرف الصناعة ومجلس الأعمال، بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين الأردن والإمارات.

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، جرى بحث آليات التكامل الاقتصادي والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين، خصوصا وان قيادتي البلدين الشقيقين تدعم تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين من خلال مبادرة الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين، التي تزخر بفرص واعدة وبقطاعات ذات جدوى وقيمة مضافة لبناء شراكة صناعية تكاملية للوصول لتنمية اقتصادية مستدامة تؤسس لتحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي.

وحضر اللقاء القنصل الأردني في دبي عاصم العبابنة ونائبا رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبوجسان ومحمد وليد الجيطان وممثلو شركات صناعية مشاركة في معرض الخليج الغذائية.

وأوضح الجغبير، أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة، كما يتوفر فيه فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، خصوصا وان القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانيات ومقومات مميزة، وأن هناك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، حيث يعتبر هذا التكامل فرصة واعدة لنمو وازدهار الصناعة الوطنية.

من جهته، أكد الهنداوي عمق العلاقة الاستراتيجية ما بين الأردن والإمارات، موضحا أن حجم استثمارات الأردنيين في دولة الإمارات، يتجاوز 2 مليار دولار، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن حاجز الأربعة مليارات دولار.

وأشار إلى أهمية تفعيل العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين والإماراتيين، خصوصا وان الإمارات تستضيف حوالي 300 ألف أردني كمستثمرين أو خبراء أو رجال أعمال.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ما بين أعضاء مجلس الاعمال الأردني في دبي وبين غرفتي صناعة الأردن وعمان، على ان يتم عقد الاجتماع المقبل خلال شهر تموز المقبل في الأردن.

--(بترا)

و ر/أ أ/ف ق

24/02/2024 13:40:08