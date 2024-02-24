تجارة الأردن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، مع وفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون.

وشدد اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، على ضرورة تنشيط مبادلات البلدين التجارية، وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك لخصوصية العلاقة التي تربط الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تدعم ذلك، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض المشتركة.

وبحسب بيان غرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، أكد المشاركون في اللقاء ضرورة التعاون واستغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين، لا سيما بقطاعات الصحة والأدوية وقطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والغذائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن علاقات المملكة وسلطنة عمان الاقتصادية تحتاج لجهود القطاع الخاص الأردني ونظيره العماني لدفعها والارتقاء بها، مبينا ضرورة استغلال الفرص المتوفرة للانتقال فيها لمستويات أعلى.

وأشار الى ضرورة استفادة القطاع الخاص العماني من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بما يمكنه من تصدير منتجاته لأسواق خارجية إضافة للدول العربية المجاورة للأردن.

وأضاف، أن إقامة شراكات تجارية حقيقية بين الأردن وسلطنة عُمان على مستوى القطاع الخاص، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما، لافتا الى أهمية تبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة لتكثيف زيارات الوفود.

وأوضح الحاج توفيق، أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم زيارة لوفد تجاري لسلطنة عمان للاطلاع على الفرص التجارية الاستثمارية المتاحة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، إن زيارة الوفد التجاري العماني تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي بين السلطنة والمملكة وتعزيز الشراكات الثنائية بما يسهم بنمو التبادل التجاري وإقامة الإستثمارات المشتركة.

وأضاف، أن مجتمع الاعمال العماني مهتم بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن لتصل لما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية عميقة، مؤكدا ضرورة التركيز على قطاعات محددة، خاصة صناعة الأدوية والمنتجات الغذائية والسمكية والزراعية والصحية واللوجستية والسياحة.

ولفت الرواس الى ان الصناعة الدوائية الأردنية تحتل مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها بما حققته من إنجازات وتطور خلال السنوات الماضية، داعيا شركات الادوية الأردنية للترويج لهذه الصناعات وإقامة الشراكات مع الجانب العماني.

بدورهم، أكد اعضاء الوفد العُماني وجود مساع كبيرة لتحقيق المصلحة المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين، موضحين ضرورة تكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين.

وبينوا أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد ازدهاراً قوياً، ما يوفر فرصاً استثمارية جذابة نظرًا لاستقرار الاقتصاد الوطني العماني والسياسات المستقبلية والالتزام بتنويع الاقتصاد، داعين للاستفادة من الموانئ في بلادهم.

بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية والخدمية فيها، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية، مشيرين الى ان البلدين من الوجهات الاستثمارية البارزة بالمنطقة العربية.

وقالوا إن تجارة الاردن تتطلع لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، لا سيما بقطاعات الأغذية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.

يذكر أن الوفد العماني، قد اتفق خلال لقائه مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان على الترتيب لإقامة معرض المنتوجات العُمانية في عمان لتعزيز تواجدها بالسوق الأردنية ودول الجوار، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال أردني في العاصمة مسقط لعرض الخدمات التي يمكن ان يقدمها رجال أعمال أردنيون في مجال تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، لدعم اقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين.

وشدد الطرفان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسلطنة عمان، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر للترويج للبلدين سياحيا، والاستفادة من موانئ السلطنة لجهة نقل مستوردات المملكة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمنطقة البحر الأحمر.

--(بترا)

س ص/ أ أ/ب ط

24/02/2024 13:16:51