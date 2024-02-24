الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام، ستكون أقل من أسعارها في رمضان العام الماضي.

وأشار القضاة في بيان، اليوم السبت، إلى انخفاض أسعار أصناف غذائية عديدة مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، بنسب تصل إلى 40 بالمئة، مقارنة مع أسعارها في نفس الفترة قبيل شهر رمضان من العام الماضي.

ولفت إلى أن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال طرح جميع السلع الرمضانية التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل، قبل نحو أسبوعين ليتمكن المواطنون من شراء السلع بكل أريحية، بالإضافة إلى توفر السلع الأساسية الغذائية في أسواق المؤسسة على مدار العام.

وقال إن المؤسسة اشترت كميات كبيرة من السلع الرمضانية، بهدف تلبية الطلب المتوقع، منها المكسرات مثل جوز القلب واللوز، والتمور، وقمر الدين، وجوز الهند، ومختلف أنواع الحساء سريع التحضير، والعصائر، والزبيب والقشطة والأجبان والألبان ومختلف أنواع البقوليات وغيرها، مبيناً توفر علامات تجارية متعددة من كل سلعة، بهدف إتاحة المجال للمواطنين، باختيار ما يرغبونه منها.

وأكد أن جميع السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، قبل طرحها في أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً منتشرة في محافظات وألوية المملكة.

ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية المعلن عنها حالياً، على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسب تصل إلى 40 بالمئة.

-- (بترا)

ع ن/ب ط

24/02/2024 13:06:35