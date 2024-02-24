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تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

2/24/2024 2:33:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- كرم الاتحاد السعودي لكرة اليد طاقم الحكام الدولي الأردني المكون من أكرم الزيات وياسر عواد، بعد تألقهما في إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي البحريني التي أقيمت في السعودية.
وحرص الاتحاد السعودي على استقبال الحكمين الأردنيين وتكريمهما بعد الإشادة بما قدماه من مستوى تحكيمي متميز في المباراة التي أقيمت أول من أمس، وشهدت إثارة وندية بين الفريقين السعودي والبحريني.
وجاء إسناد مهمة إدارة هذه المباراة للحكمين الأردنيين، في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها طاقم التحكيم الأردني في البطولات الخارجية، ما جعله مطلوبا في الكثير من المناسبات والبطولات القوية.
ويولي اتحاد كرة اليد، اهتماما كبيرا في جميع أركان اللعبة، في إطار خطته لتطوير كرة اليد الأردنية على مختلف الصعد.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
24/02/2024 12:53:21

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