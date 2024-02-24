مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات، نظراً للحالة الجوية السائدة.

وأكدت المديرية ضرورة التأني عند القيادة، لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات من الأمطار بشكل عشوائي، قد تكون غزيرة أحياناً، كما أكدت ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.

ودعت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.

وطالبت المواطنين بعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

-- (بترا)

ل م/أ أ/ب ط

24/02/2024 12:50:30