مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا) - دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات، نظراً للحالة الجوية السائدة.
وأكدت المديرية ضرورة التأني عند القيادة، لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات من الأمطار بشكل عشوائي، قد تكون غزيرة أحياناً، كما أكدت ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.
ودعت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.
وطالبت المواطنين بعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.
-- (بترا)
ل م/أ أ/ب ط
24/02/2024 12:50:30
MENAFN24022024000117011021ID1107894523
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