عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ141 من العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 شباط (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في مجازر الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة، جوا، وبرا، وبحرا، في العدوان الذي دخل يومه الـ141.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال، اليوم السبت، استهدفت العديد من المنازل في حي الزيتون بمدينة غزة حيث تواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء بسبب استمرار القصف.

كما تعرضت أحياء الصبرة وتل الهوى والدرج بمدنية غزة إلى قصف مدفعي مكثف مخلفا عشرات الإصابات.

واستشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في النصيرات والبريج ودير البلح وسط قطاع غزة، كما أسفر القصف المدفعي على المناطق الشرقية والغربية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع عن ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بجروح.

ونفذ طيران الاحتلال أيضا أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خانيونس، التي دمر الاحتلال جميع المنازل فيها، وفي شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين بجروح.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف قرب مراكز إيواء وخيام النازحين، في المواصي غرب مدينة رفح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بحسب الوزارة التي قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي حصيلة غير نهائية صادرة عن الوزارة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29514 شهيدا، بالإضافة إلى 69616 مصابا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

24/02/2024 12:45:14