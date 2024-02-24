سحاب وشباب العقبة يلتقيان بدوري المحترفين غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا)- يلتقي فريقا سحاب وشباب العقبة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأحد، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعتبر المباراة هي الأولى للفريقين في افتتاح منافسات مرحلة الإياب من الدوري التي تنطلق اليوم، بلقاء الحسين اربد مع شباب الأردن، والجليل مع معان.
ويواجه الأهلي ضيفه الوحدات عند الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد عمان، وبذات التوقيت يلتقي الرمثا مع مغير السرحان على ستاد الحسن، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على السلط عند السابعة والنصف مساء على ملعب السلط.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 26، الفيصلي 24، الرمثا 16، وشباب العقبة 14، شباب الأردن ومعان 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي والجليل وسحاب 8.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
24/02/2024 12:40:12
MENAFN24022024000117011021ID1107894521
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