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سحاب وشباب العقبة يلتقيان بدوري المحترفين غدا

2/24/2024 2:33:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا)- يلتقي فريقا سحاب وشباب العقبة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الأحد، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتعتبر المباراة هي الأولى للفريقين في افتتاح منافسات مرحلة الإياب من الدوري التي تنطلق اليوم، بلقاء الحسين اربد مع شباب الأردن، والجليل مع معان.
ويواجه الأهلي ضيفه الوحدات عند الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد عمان، وبذات التوقيت يلتقي الرمثا مع مغير السرحان على ستاد الحسن، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على السلط عند السابعة والنصف مساء على ملعب السلط.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 31 نقطة، يليه الوحدات 26، الفيصلي 24، الرمثا 16، وشباب العقبة 14، شباب الأردن ومعان 13، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي والجليل وسحاب 8.
-- (بترا)
خ خ/أ أ/ب ط
24/02/2024 12:40:12

MENAFN24022024000117011021ID1107894521

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