بحث خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان خطة عمل مجلس الأعمال الأردني التركي للعام الحالي.

وقال الطباع إن الخطة تتضمن العديد من النشاطات وبمقدمتها استقطاب مجتمع الأعمال التركي لزيارة الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة والاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، أكد الطباع أن مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك الذي يجمع رجال الأعمال مع مجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركية من أكثر المجالس الفاعلة والنشطة، وأسهم في تعزيز التواصل والتنسيق الاقتصادي بين البلدين.

ولفت إلى مساهمة المجلس في زيادة التبادل التجاري الثنائي والاستثماري على الرغم من أن الاستثمارات المشتركة لا زالت أقل من مستوى الطموحات، مبينا أن الأردن أحدث تطورات كبيرة بمنظومة التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، شدد السفير أوزان خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الجمعية طارق حجازي، على أهمية تفعيل أعمال المجلس لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكدا استعداد السفارة لتسهيل نجاح تنفيذ خطة عمله.

وحسب الجمعية، بلغت مبادلات البلدين التجارية خلال عام 2022، نحو 719 مليون دولار منها ما يقارب 74 مليونا صادرات للمملكة، تركزت على الأسمدة والكيماويات والأجهزة الإلكترونية.

-- (بترا)

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24/02/2024 12:37:52