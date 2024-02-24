تربية الأغوار الجنوبية تنظم دورة معلم المستقبل-المستوى الأساسي

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء الأغوار الجنوبية 24 شباط (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، دورة (معلم المستقبل-المستوى الأساسي) بمشاركة عدد من المشرفين التربويين في مديريتي تربية الأغوار الجنوبية وقصبة الكرك من مختلف التخصصات.

وبحسب بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، أكد مدير التربية والتعليم في اللواء عودة الضرابعة خلال افتتاح الدورة التي عقدت في المركز التدريبي بمدرسة فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة في اللواء، أهمية هذه الدورة التدريبية في إكساب المهارات والقدرات والخبرات التربوية الجديدة للمشرف التربوي، مبينا أهمية دورهم في متابعتهم للعملية التربوية والتعليمية من خلال تواصلهم وزياراتهم للمدارس، لا سيما أنهم حلقة وصل بين المديرية والمدارس.

وأضاف، أنه تم تنظيم هذه الدورة من قبل وزارة التربية والتعليم بدعم من منظمتي اليونيسف والتعاون الألماني، داعيا المشاركين الى نقل المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة إلى الميدان التربوي بما ينعكس إيجابياً على المعلمين وعلى تحصيل الطلبة.

من جهته، تحدث المدرب الدكتور ساهر السلامات من منظمة اليونيسف عن أهداف الدورة المتوقعة بأن تنعكس إيجابًا على المتدربين بالتنمية المهنية وبناء فريق محوري متخصص في التدريب ونقل الأثر في الميدان التربوي من خلال التعاون مع المعلمين في مختلف التخصصات ضمن تطلعات الوزارة لمعلم المستقبل الذي يتميز بالتدريس الفعال ويراعي جميع مستويات الطلبة وتطويرهم في المهارات الأساسية بما يخدم العملية التعليمية.

-- (بترا)

م ع/أ أ/ب ط

24/02/2024 12:33:12