أورنج الرقمية تحصل على رخصة تدريب من تنمية المهارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - حصلت قرية أورنج الرقمية على رخصة تدريب من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن، اليوم السبت، ترسخ هذه الخطوة الدور الذي تلعبه "أورنج الأردن" بالشراكة مع جميع الجهات والقطاعات، خصوصاً القطاع العام بهدف تعزيز المهارات الرقمية للشابات والشباب في الأردن.

وأشادت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، بالدور الفاعل الذي تلعبه "أورنج الأردن" في مجال نشر المعرفة الرقمية، كما سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في إطار تعزيز المهارات الرقمية.

من جهتها، ثمنت المديرة التنفيذية لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في "أورنج الأردن" المهندسة رنا الدبابنة، الدور الذي تلعبه الهيئة والتي تشكل مرجعاً للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تدريب الشابات والشباب لغايات توظيفهم.

وقالت إن الحصول على هذه الرخصة يمثل إنجازاً هاماً لـ"أورنج الأردن" ودافعاً للاستثمار بصورة أكبر في إتاحة الفرصة للشابات والشباب لاستكشاف الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الأدوات الرقمية وإثراء مهاراتهم الرقمية.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

24/02/2024 12:30:35