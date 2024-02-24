أورنج الرقمية تحصل على رخصة تدريب من تنمية المهارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا) - حصلت قرية أورنج الرقمية على رخصة تدريب من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وبحسب بيان لشركة أورنج الأردن، اليوم السبت، ترسخ هذه الخطوة الدور الذي تلعبه "أورنج الأردن" بالشراكة مع جميع الجهات والقطاعات، خصوصاً القطاع العام بهدف تعزيز المهارات الرقمية للشابات والشباب في الأردن.
وأشادت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، بالدور الفاعل الذي تلعبه "أورنج الأردن" في مجال نشر المعرفة الرقمية، كما سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في إطار تعزيز المهارات الرقمية.
من جهتها، ثمنت المديرة التنفيذية لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في "أورنج الأردن" المهندسة رنا الدبابنة، الدور الذي تلعبه الهيئة والتي تشكل مرجعاً للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تدريب الشابات والشباب لغايات توظيفهم.
وقالت إن الحصول على هذه الرخصة يمثل إنجازاً هاماً لـ"أورنج الأردن" ودافعاً للاستثمار بصورة أكبر في إتاحة الفرصة للشابات والشباب لاستكشاف الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الأدوات الرقمية وإثراء مهاراتهم الرقمية.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
24/02/2024 12:30:35
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