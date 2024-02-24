عمان لحوارات المستقبل تطالب سفراء الدول الممولة للأونروا الضغط على بلدانهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - طالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل سفراء الدول الممولة للأونروا المعتمدين لدى الأردن، بالضغط على حكومات بلدانهم للتراجع عن قراراتها بوقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والاستمرار في دفع التزاماتها المالية حتى تتمكن الوكالة من القيام بهمامها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشارت الجماعة في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المطالب باستمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وقالت الجماعة في رسالة بعثتها لسفراء هذه الدول "إن الحدث الأهم على المستوى العالمي خلال الأشهر الأربعة الماضية كان ولا زال الحرب العبثية الوحشية على قطاع غزة، والتي تعد بكل المعايير الإنسانية حربا لا معنى لها ولا عنوان، ولا تسعفنا الكلمات بوصفها إلا كونها حربا عبثية ضد الإنسانية وبامتياز".

وأضافت إن هناك استهدافا ممنهجا للقضاء على الأطفال في غزة وهم الذين لا حول ولا قوة لهم، ليتبعهم التنكيل بالنساء وخصوصا الحوامل منهن، متسائله إلى متى سيبقى الوضع المأساوي يسيطر على المشهد، وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعيش صفة المتفرج اللامبالي، صورة نمطية للإنسانية ولفظاعة ما تخلفه الحروب وأيضا صورة عار للتحيز الأعمى الممزوج بنكهة العنصرية.

وقالت الجماعة في رسالتها "لقد تلقينا نبا إيقاف حكومتكم الدعم عن الأونروا باستغراب كبير، وهي الجهة الوحيدة التي كانت ولا زالت تقدم المساعدات الإنسانية للغزيين في محنتهم والتي تعاني من شح الموارد أصلا، ليأتي قرار بلدكم المستهجن دون سابق إنذار ليزيد من الأمر صعوبة ويعقد الوضع الإنساني اكثر مما هو عليه تعقيدا، ويعاقب أهل غزة جماعيا ويرفع من نسبة الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء".

وأضافت "إننا نأمل من سعادتكم الضغط على قرار حكومتكم لإعادة النظر في قرارها وعدم الانصياع الى ما يتناقله الإعلام المسموم وغير المسؤول، الذي أوهم الجميع بما هو غير حقيقي وغير منطقي، والذي يلبي توجهات طرف عن طرف دون مراعاة للضوابط الانسانية والاخلاقية التي قطعت البشرية فيها مسافات زمنية الى الامام في مجال البشرية المتحضرة التي تحترم حقوق البشر دون تمييز وبعدالة انسانية".

واختتمت جماعة عمان لحوارات المستقبل رسالتها للسفراء بقولها انها على ثقة بانهم سيأخذون زمام المبادرة للضغط على حكومات بلدانهم لتتراجع عن قراراتها بوقف الدعم.

-- (بترا)

ب ط

24/02/2024 12:23:00