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297 عاما.. محطات ملهمة في تاريخ السعودية

2/24/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى أقدم الحضارات في شبه الجزيرة العربية. فعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دورًا مهمًا في التاريخ كمركز تجاري قديم وكمهد للإسلام. ومنذ أن أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود المملكة العربية السعودية الحديثة في عام 1932، كان الأمر تحول الدولة السعودية بشكل مذهل.
في غضون بضعة عقود قصيرة، حولت المملكة نفسها من دولة صحراوية إلى دولة حديثة ومتطورة ولاعبًا رئيسًا على الساحة الدولية وذلك في مختلف المجالات.
((الوطن)) استقصت تاريخ المملكة العربية السعودية من خلال بحث كامل لشبه الجزيرة العربية وهو النطاق الجغرافي التي تقع فيه المملكة وذلك من عدة مصادر بعضها تاريخية وبعضها توثيقية عالمية، مثل كتاب The WorldFact الصادر عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
التاريخ المبكر
يعود أول دليل ملموس على الوجود البشري في شبه الجزيرة العربية إلى 15000 إلى 20000 عام. إذ جاب الصيادون ومربو الماشية قفار الجزيرة العربية، وعاشوا على الحيوانات والنباتات البرية.
ومع ذوبان الغطاء الجليدي الأوروبي خلال العصر الجليدي الأخير، منذ حوالي 15000 عام، أصبح المناخ في شبه الجزيرة جافًا. فالسهول الشاسعة التي كانت مغطاة بالأراضي العشبية المورقة أفسحت المجال للأحراش والصحاري، واختفت الحيوانات البرية. اختفت أنظمة الأنهار أيضًا، تاركة في أعقابها قيعان الأنهار الجافة (الوديان) الموجودة في شبه الجزيرة اليوم.
وأجبر تغير المناخ البشر على الانتقال إلى الوديان الجبلية الخصبة والواحات. لم يعودوا قادرين على البقاء على قيد الحياة كصيادين، وكان عليهم تطوير وسيلة أخرى للبقاء على قيد الحياة. نتيجة لذلك، تطورت الزراعة - أولًا في بلاد ما بين النهرين، ثم وادي نهر النيل، وانتشرت في النهاية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وجلب تطوير الزراعة ميزات أخرى، مثل أن سمح الفخار للمزارعين بتخزين الطعام، وتم تدجين الحيوانات، بما في ذلك الماعز والماشية والأغنام والخيول والجمال، وتخلى الناس عن الصيد تمامًا. هذه التطورات جعلت الزراعة المكثفة ممكنة. في المقابل، أصبحت المستوطنات أكثر ديمومة، ما أدى إلى أسس ما نسميه الحضارة - اللغة والكتابة والأنظمة السياسية والفن والهندسة المعمارية.
مركز تجاري قديم
تقع شبه الجزيرة العربية بين المركزين العظيمين للحضارة، وادي نهر النيل وبلاد ما بين النهرين، وكانت مفترق طرق العالم القديم. والتجارة حاسمة بالنسبة لتنمية المنطقة.
أصبحت طرق القوافل شرايين تجارية جعلت الحياة ممكنة في شبه الجزيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وطور سكان شبه الجزيرة شبكة معقدة من طرق التجارة لنقل البضائع الزراعية المرغوبة للغاية في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل وحوض البحر الأبيض المتوسط. وشملت هذه العناصر اللوز من الطائف، والتمر من العديد من الواحات، والعطريات مثل اللبان والمر من سهل تهامة.
كانت التوابل أيضًا عناصر تجارية مهمة. إذ تم شحنها عبر بحر العرب من الهند ثم تم نقلها بواسطة قافلة.
سافرت القوافل الضخمة مما يعرف الآن بعمان واليمن، على طول طرق التجارة العظيمة التي تمر عبر منطقة عسير ثم عبر مكة المكرمة والمدينة المنورة، ووصلت في النهاية إلى المراكز الحضرية في الشمال والغرب.
ظل سكان شبه الجزيرة العربية بمنأى إلى حد كبير عن الاضطرابات السياسية في بلاد ما بين النهرين ووادي النيل وشرق البحر الأبيض المتوسط. وكان الطلب على سلعهم وخدماتهم كبيرًا بغض النظر عن القوة المهيمنة في الوقت الحالي - بابل أو مصر أو بلاد فارس أو اليونان أو روما. بالإضافة إلى ذلك، شكلت المساحة الصحراوية الكبيرة لشبه الجزيرة حاجزًا طبيعيًا يحميها من غزو الجيران الأقوياء.
الإمبراطورية الإسلامية
بعد أقل من 100 عام من ولادة الإسلام، امتدت الإمبراطورية الإسلامية من إسبانيا إلى أجزاء من الهند والصين. بالرغم من أن مراكز القوى السياسية قد انتقلت من شبه الجزيرة العربية، فإن التجارة ازدهرت في المنطقة.
أيضًا، بدأ عدد كبير من الحجاج في زيارة شبه الجزيرة بانتظام، واستقر بعضهم في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسهل هؤلاء الحجاج تبادل الأفكار والثقافات بين شعوب شبه الجزيرة والحضارات الأخرى في العالمين العربي والإسلامي.
كان ظهور اللغة العربية كلغة للتعلم الدولي عاملًا رئيسيًا آخر في التطور الثقافي لشبه الجزيرة العربية. أصبح العالم الإسلامي مركزًا للتعلم والتقدم العلمي خلال ما يعرف باسم ((العصر الذهبي))، وقدم العلماء المسلمون مساهمات كبيرة في العديد من المجالات، بما في ذلك الطب والبيولوجيا والفلسفة وعلم الفلك والفنون والأدب. وأصبحت العديد من الأفكار والأساليب التي ابتكرها العلماء المسلمون أساس العلوم الحديثة.
ازدهرت الإمبراطورية الإسلامية بشكل جيد في القرن 17، عندما انقسمت إلى ممالك إسلامية أصغر. دخلت شبه الجزيرة العربية تدريجيًا فترة من العزلة النسبية، بالرغم من أن مكة المكرمة والمدينة المنورة ظلتا القلب الروحي للعالم الإسلامي واستمرتا في جذب الحجاج من العديد من البلدان.
الدولة السعودية الأولى
تأسست الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ الموافق 1727م، وهي الفترة التي حكم فيها الإمام محمد بن سعود 40 سنة بين الفترة (1139 - 1179هـ الموافق 1727 - 1765 م)، واستطاع خلالها الإمام الانتقال بالدرعية من مرحلة المدينة الدولة إلى مرحلة الدولة السعودية الأولى، وهو ما تم بصدور الأمر الملكي رقم (أ/ 371)، وتاريخ 24/ 6/ 1443هـ بتحديد يوم (22 فبراير) من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس).
وتعد هذه الدولة أول كيان سياسي يعيد للجزيرة العربية وحدتها التي افتقدتها بعد خروج العاصمة الإسلامية عنها خلال النصف الأول من القرن الأول الهجري، كما أنها العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية.
الدولة السعودية الثانية
هي الدولة التي أسسها الإمام تركي بن عبدالله عام 1240هـ/1824م، واتخذ الرياض عاصمة لها، واستطاعت أن تحافظ على الحكم لمدة 69 عامًا، بدءًا من 1240هـ - 1309هـ/1824- 1891م، وتعاقب على حكمها خلال تلك الفترة أربعة من الأئمة من أسرة آل سعود، أولهم الإمام تركي بن عبدالله، حفيد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وآخرهم الإمام عبدالرحمن بن فيصل بن تركي، والد مؤسس المملكة العربية السعودية، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، بدأت أولى محاولات إقامة الدولة السعودية من جديد حينما بدأ الإمام تركي بن عبدالله مسيرة إعادة تأسيس الدولة من جديد. وتعد الدولة السعودية الثانية امتدادًا للدولة السعودية الأولى، إذ تشتركان معًا في سلالة الحكم والتقاليد والرسالة، كما اعتمدت الدولة السعودية الثانية في بسط حكمها على الأسس والمبادئ التي ورثتها من الدولة السعودية الأولى، وظلت بعض المناطق تحاول أن تحكم نفسها، قبل أن تُوحّد مُجددًا ضمن حدود الدولة السعودية. واتخذت الرياض عاصمة للدولة السعودية الثانية بدلًا من الدرعية، واتخذ الحكم في أبناء الأمير عبدالله بن محمد بن سعود بدلًا من أبناء أخيه الإمام عبدالعزيز ثاني حكام الدولة السعودية الأولى.
السعودية الحديثة
الدولة السعودية الثالثة، هذه الدولة العظمى وريثة الدولتين السعوديتين الأولى (1744هـ-1818م) والثانية (1824هـ-1891م)، وتأسست في (5 شوال 1319 هـ - 15 يناير 1902م)، على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والذي تمكن من استعادة مدينة الرياض ليؤسس الدولة السعودية الحديثة والمعاصرة (المملكة العربية السعودية).
عرفت الدولة السعودية الثالثة بداية عهدها باسم إمارة الرياض وبعد ضم الأحساء سميت إمارة نجد والأحساء وتمكنت الإمارة من التوسع حتى استطاعت عام 1921 من السيطرة على كامل أراضي نجد بعد إسقاط إمارة حائل المنافسة، وأصبحت إمارة نجد والأحساء تعرف باسم سلطنة نجد ومن ثم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها واستمر الاسم قائمًا حتى إعلان قيام المملكة العربية السعودية عام 1932.
ملوك السعودية
الملك عبدالعزيز (1932-1953)
كان الملك عبد العزيز الأسطوري قائدًا رائعًا للخيال والرؤية وضع المملكة العربية السعودية على طريق التحديث. خلال فترة حكمه، بدأ الملك عبد العزيز في بناء البنية التحتية للبلاد. أنشأ الطرق وأنظمة الاتصالات الأساسية، وأدخل التكنولوجيا الحديثة، وحسن التعليم والرعاية الصحية والزراعة.
بالرغم من أن الملك عبدالعزيز لم يسافر أبدًا خارج العالم العربي، فإنه كان رجل دولة متطورًا للغاية. وقد خرج القادة والدبلوماسيون الأجانب الذين التقوا به منبهرين بنزاهته وصدقه. اشتهر بالاستغناء عن المجاملات الدبلوماسية لصالح المناقشة الصريحة. كان معروفًا أيضًا بالوفاء بوعوده، سواء أعطيت لبدوي بسيط أو لزعيم عالمي. عززت هذه الصفات مكانته كقائد موثوق ومسؤول مكرس للسلام والعدالة.
الملك سعود (1953-1964)
اعتلى سعود الابن الأكبر للملك عبدالعزيز العرش بعد وفاة والده في عام 1953. واصل إرث الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مجلس الوزراء وأنشأ وزارات الصحة والتعليم والتجارة. كان أحد أعظم نجاحات الملك سعود هو تطوير التعليم - تحت حكمه تم إنشاء العديد من المدارس في المملكة، بما في ذلك أول معهد للتعليم العالي، جامعة الملك سعود عام 1957.
كما ترك الملك سعود بصمته على الصعيد العالمي. وفي عام 1957، أصبح أول ملك سعودي يزور الولايات المتحدة. في عام 1962 رعى مؤتمرًا إسلاميًا دوليًا أصبح رابطة العالم الإسلامي، ومقرها في مكة المكرمة.
الملك فيصل (1964-1975)
كان الملك فيصل بن عبد العزيز مبتكرا ذا رؤية مع احترام كبير للتقاليد. بدأ أول سلسلة من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تحويل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، خاصة الصناعة ووضع المملكة على طريق النمو السريع. كما أنشأ أول مدارس عامة للبنات.
وفي السياسة الخارجية، أظهر الملك فيصل التزامًا راسخًا تجاه العالم الإسلامي. كان قوة مركزية وراء إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة في عام 1971، وهي مجموعة من 56 دولة إسلامية تعزز الوحدة والتعاون الإسلاميين.
طوال الفترة المضطربة من ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، والتي شملت حربين عربيين إسرائيليين وأزمة النفط في عام 1973، كان الملك فيصل صوتا للاعتدال والسلام والاستقرار.
الملك خالد (1975-1982)
خلف الملك خالد بن عبدالعزيز الملك فيصل عام 1975. كما شدد الملك خالد على التنمية، وتميز عهده بنمو هائل تقريبا في البنية التحتية المادية للبلاد. لقد كانت فترة ثروة وازدهار هائلين للمملكة العربية السعودية.
على الساحة الدولية، كان الملك خالد المحرك الرئيسي في تشكيل مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، وهي منظمة تعزز التعاون الاقتصادي والأمني بين دوله الأعضاء الست: البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
الملك فهد (1982-2005)
في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، الذي اعتمد لقب خادم الحرمين الشريفين، واصلت السعودية تطورها الاجتماعي والاقتصادي الهائل وبرزت كقوة سياسية واقتصادية رائدة.
كان الملك فهد محوريًا في جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتشجيع المشاريع الخاصة والاستثمار. أعاد هيكلة الحكومة السعودية ووافق على أول انتخابات بلدية على مستوى البلاد، والتي جرت في عام 2005.
كان أحد أعظم إنجازات الملك فهد في المملكة العربية السعودية سلسلة من المشاريع لتوسيع مرافق المملكة لاستيعاب ملايين الحجاج الذين يأتون إلى البلاد كل عام. تضمنت هذه المشاريع توسعات كبيرة في أقدس موقعين في الإسلام، المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بالإضافة إلى المطارات والموانئ.
وعلى الساحة الدولية، عمل الملك فهد بنشاط لحل الأزمات الإقليمية والعالمية. وشملت هذه الأزمات الصراع العربي الفلسطيني، وغزو العراق للكويت، والحرب الأهلية اللبنانية، بالإضافة إلى الصراعات في البوسنة والهرسك وكوسوفو والشيشان وأفغانستان والصومال وكشمير.
كما كرس الملك فهد سنوات من الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية والحرب الأهلية في لبنان. استضاف اجتماعا لأعضاء البرلمان اللبناني في الطائف بالمملكة العربية السعودية في عام 1989. وأسفر الاجتماع عن اتفاق مصالحة وطنية وقع في الطائف أنهى القتال وفتح الطريق لإعادة الإعمار بمساعدة المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.
ربما حدثت أكبر أزمة دولية لحكم الملك فهد عندما غزا العراق الكويت في 2 أغسطس 1990. لعب الملك دورًا رئيسيًا في تشكيل التحالف الدولي الذي طرد القوات العراقية من الكويت.
كان الملك فهد مهتمًا أيضًا بالقضايا الإنسانية. تحت حكمه، قدمت المملكة مساعدات إنسانية طارئة للعديد من البلدان، بما في ذلك الصومال والبوسنة وأفغانستان، وكذلك البلدان التي تعاني من الكوارث الطبيعية.
الملك عبدالله (2005 -2015 )
تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز العرش بعد وفاة الملك فهد في 1 أغسطس 2005. وهو أيضًا قائد الحرس الوطني، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 1962.
وطد علاقات المملكة مع الدول العربية والأجنبية، إذ قام بجولات رسمية كثيرة ومثل المملكة في العديد من المؤتمرات واللقاءات.
وللملك عبد الله دور هام في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، وكذلك في دعم العلم والعلماء الذي تمثل في إنشاء مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض ومؤسسة الملك عبد العزيز في المملكة المغربية.
ومن الإصلاحات الأبرز داخليًا، إجراء أول انتخابات في تاريخ المملكة عام 2005، بالإضافة إلى تعيين الراحل 30 امرأة في مجلس الشورى في يناير 2013، كما تمكنت نساء المملكة من المشاركة بالاقتراع في الانتخابات البلدية للمرة الأولى عام 2015.
الملك سلمان (2015 - )
تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملكًا للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23 يناير 2015م، وكان الملك سلمان قد قضى أكثر من عامين ونصف وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء إثر تعيينه في 18 يونيو 2012م بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرًا للدفاع وهو المنصب الذي عُيّن فيه منذ 5 نوفمبر 2011م قبل ذلك كان الملك سلمان أميرًا لمنطقة الرياض أكثر من خمسين عامًا.
وفي عهد الملك سلمان شهدت السعودية إنجازات لافتة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتنظيمية، تضمنت أعمالًا ومشاريع ومبادرات سريعة ومتلاحقة على المستوى التنموي والاجتماعي، وتقدمت السعودية في تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية تقدما كبيرًا، وضعها في المراتب الدولية الأولى.

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