محادثات باريس حول غزة الاتفاق على خطوط عريضة جديدة لتبادل المحتجزين

(MENAFN
- Al-Anbaa) نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريقا يجب قطعه في المحادثات.
كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات تبادل المحتجزين أن الاتفاق في باريس تم على خطوط عريضة جديدة.
وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.
وبدأت الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديڤيد برنيع.
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