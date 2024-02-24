تقدم في اتفاق المحتجزين بـ مفاوضات باريس حول غزة وعداد الضحايا الفلسطينيين يواصل ارتفاعه

MENAFN - Al-Anbaa) واصل عداد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الارتفاع مسجلا أمس 29606 آلاف شهيد، فيما تحدث وسائل إعلام إسرائيلي عن خطوط عريضة تم الاتفاق عليها خلال محادثات بباريس حول صفقة تبادل للمحتجزين وهدنة في غز.

وأكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن محادثات باريس بشأن قطاع غزة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرين إلى التوصل لاتفاق على إطار محدث لصفقة تبادل المحتجزين.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هناك تقدما يسمح بالانتقال لتحديد عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوفد الإسرائيلي عاد صباح الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في الاجتماعات برفقة ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة.

من جهتها كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت أن الفريق الإسرائيلي في مفاوضات باريس بشأن المحتجزين، برئاسة رئيس الموساد دافيد بارنياع، حصل على الضوء الأخضر من مجلس الحرب لتخفيف موقفه، فيما يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز في غزة.

ونقلت الصحيفة عن «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي القول إن إسرائيل قد تبدي مرونة أيضا، فيما يتعلق بمدة هدنة يتم خلالها تنفيذ الاتفاق وبمسائل تتعلق بإعادة إعمار غزة بعد الحرب وعودة مواطني شمال غزة إلى ديارهم.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل «سوف تصعد من ضغطها العسكري حتى اللحظة الأخيرة لأن المفاوضات تحت القصف هي التي تتيح الحصول على نتائج أفضل».

ميدانيا، قتل العشرات في قصف وغارات إسرائيلية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وقالت الحركة صباح السبت إن القوات الإسرائيلية شنت أكثر من 70 غارة على منازل المدنيين في دير البلح وخان يونس ورفح من بين مواقع أخرى خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 92 شخصا على الأقل. وقالت الحركة إن القتال يدور في منطقة الزيتون في الشمال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ 141 على التوالي إلى 29606 أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش الإسرائيلي «ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 قتيلا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وتابعت أنه «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

في الأثناء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمال غزة، وقام باعتقال أطباء ونازحين بالمستشفى وتجريدهم من ملابسهم.

هذا ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة حماس في غزة». وأضاف الموقع، أن إسرائيل رفضت «لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع».