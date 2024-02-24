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إكواس ترفع جزءا من العقوبات المفروضة على عسكر النيجر

2/24/2024 2:30:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قرر رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إكواس) رفع جزء من العقوبات التي فرضت على النيجر، بحسب ما أعلن رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية في أبوجا.
جاء ذلك خلال قمة طارئة للتكتل الاقتصادي تقرر خلالها بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح عسكريون رئيسها المنتخب محمد بازوم يوليو الماضي.
وسيتم خصوصا إعادة فتح الحدود والمجال الجوي بصورة فورية.
وناقشت القمة الطارئة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر» بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة».
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى رئاسة «إكواس» خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في 4 من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية.
وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من «إكواس» قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث وبينهم تجار.
وتضمن الجماعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي منها بدون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.
وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة.
وأثرت هذه العقوبات بشدة على البلاد حيث يعيش أكثر من 40% من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي.
وكانت «إكواس» قد هددت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

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