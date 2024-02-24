الخارجية السودانية ترفض اتهامات أميركية للحكومة والجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الحكومة السودانية رفضها للاتهامات الأميركية «الباطلة» الموجهة لها وللجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الدائرة في البلاد.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي عن «استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية ضد القوات المسلحة السودانية وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية».
وقالت إن البيان الأميركي تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنه «سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة بإقحام الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني في مسائل لا صلة له بها».
وجددت الخارجية السودانية التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023.
وأدانت الولايات المتحدة الأميركية أمس عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في السودان، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى السماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء قرارات القوات المسلحة بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد، والتقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعرقل وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
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