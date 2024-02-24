الخارجية السودانية ترفض اتهامات أميركية للحكومة والجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت الحكومة السودانية رفضها للاتهامات الأميركية «الباطلة» الموجهة لها وللجيش بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الدائرة في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي عن «استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأميركية ضد القوات المسلحة السودانية وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية».

وقالت إن البيان الأميركي تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أنه «سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة بإقحام الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني في مسائل لا صلة له بها».

وجددت الخارجية السودانية التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو 2023.

وأدانت الولايات المتحدة الأميركية أمس عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في السودان، ودعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى السماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء قرارات القوات المسلحة بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد، والتقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعرقل وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.