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إضراب جديد للأطباء في بريطانيا لزيادة الأجور يستمر 5 أيام

2/24/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ أطباء المستشفيات في إنجلترا إضرابا جديدا مدته 5 أيام، مع استمرار معركة الأجور الطويلة مع الحكومة فيما المؤشرات قليلة إلى حلحلة الأمور.
وانضم الأطباء الخريجون، غير المتخصصين بعد، إلى خطوط الاعتصام، كجزء من الإضراب الذي سيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي ذلك بعد ما يقرب من اثني عشر إضرابا خلال العام الماضي، استمر أطولها 6 أيام. وهي أطول فترة إضراب في تاريخ خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا الممتد لـ 7 عقود.
وشهدت البلاد إضرابات في مختلف القطاعات على مدى العامين الماضيين حين أدى التضخم المرتفع في عام 2023 وأزمة تكلفة المعيشة إلى مطالبة الموظفين بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.
وطلبت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) تصحيح أجور الأطباء المبتدئين بنسبة 35% مع استعدادها للتفاوض.
وقالت حكومة المملكة المتحدة، المسؤولة عن السياسة الصحية في إنجلترا، إن هذه المطالب لا يمكن تحملها وسط ضغوط مالية عامة.
واتهمت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز السبت لجنة الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء المبتدئين برفض طرح عرضها الأخير على أعضائها. وأصرت على أن الحكومة «مستعدة للذهاب إلى ما هو أبعد من الزيادة في الأجور التي تصل إلى 10.3% التي تلقوها بالفعل» ودعت إلى مزيد من المحادثات.
لكن الرئيسين المشاركين للجنة الأطباء المبتدئين في الجمعية الطبية البريطانية روبرت لورينسون وفيفيك تريفيدي قالا إنهما بحاجة إلى «عرض مالي موثوق به»، من شأنه أن «يبدأ في معالجة تخفيضات الأجور التي فرضوها علينا لأكثر من عقد».

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