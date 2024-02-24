ماكرون يتعهد بتحسين أجور المزارعين وسط اضطرابات في معرض الزراعة بباريس

MENAFN - Al-Anbaa) اقتحم عشرات المتظاهرين معرض الزراعة في باريس، حيث اشتبكوا مع قوات إنفاذ القانون، بينما تواجد الرئيس إيمانويل ماكرون في المكان للقاء النقابات، قبل إجراء جولة في المكان وسط حضور كثيف للشرطة.

وقال ماكرون بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات «أدعو الجميع هنا إلى الهدوء»، معلنا عن «الالتزام بتحديد الأسعار» لتحسين أجور المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.

وأضاف: «أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أيا من زملائكم من خلال تكسير منصات العرض، أنتم لا تساعدون أيا من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف». وأكد أن «ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية»، مقترحا عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال 3 أسابيع في قصر الإليزيه.

ودخل متظاهرون غاضبون المعرض من دون أن يتم تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي. وكان من بينهم مزارعون من النقابات الرئيسية، بما في ذلك النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة «المزارعين الشباب» و«التنسيقية الريفية».

وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام للرئيس، تشاجروا مع الأجهزة الأمنية التي حاولت قطع الطريق عليهم، وفق وكالة فرانس برس.

وبعد ذلك، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، بينما تم احتواء المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.

وبعد أن تحدث ماكرون مع الصحافة، قالت لورانس ماراندولا المتحدثة باسم «اتحاد الفلاحين» لوكالة فرانس برس «لم نتلق شيئا مهما باستثناء الالتزام بالأسعار الدنيا التي سيتم تحديدها على أساس تكلفة الإنتاج».

ووفقا للنقابات، فإن هذا يعد التزاما جديدا يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.

وعادة يقضي الرؤساء الفرنسيون ساعات، أو حتى النهار كاملا، في المعرض الذي شهد بعض الحوادث أثناء حضورهم.

ففي العام 2008، شتم الرئيس نيكولا ساركوزي رجلا رفض مصافحته، وتوجه إليه بالقول «أغرب عن وجهي!». كما استقبل الرئيس فرانسوا هولاند بصيحات استهجان وبإهانات من قبل مربي الماشيةفيالعام2016.