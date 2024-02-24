ماكرون يتعهد بتحسين أجور المزارعين وسط اضطرابات في معرض الزراعة بباريس

(MENAFN
- Al-Anbaa) اقتحم عشرات المتظاهرين معرض الزراعة في باريس، حيث اشتبكوا مع قوات إنفاذ القانون، بينما تواجد الرئيس إيمانويل ماكرون في المكان للقاء النقابات، قبل إجراء جولة في المكان وسط حضور كثيف للشرطة.
وقال ماكرون بعدما تناول وجبة الإفطار مع مسؤولي النقابات «أدعو الجميع هنا إلى الهدوء»، معلنا عن «الالتزام بتحديد الأسعار» لتحسين أجور المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.
وأضاف: «أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أيا من زملائكم من خلال تكسير منصات العرض، أنتم لا تساعدون أيا من زملائكم من خلال منع العرض، وامتناع العائلات من القدوم بسبب الخوف». وأكد أن «ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية»، مقترحا عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال 3 أسابيع في قصر الإليزيه.
ودخل متظاهرون غاضبون المعرض من دون أن يتم تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي. وكان من بينهم مزارعون من النقابات الرئيسية، بما في ذلك النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة «المزارعين الشباب» و«التنسيقية الريفية».
وبينما سعى هؤلاء إلى توجيه الكلام للرئيس، تشاجروا مع الأجهزة الأمنية التي حاولت قطع الطريق عليهم، وفق وكالة فرانس برس.
وبعد ذلك، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، بينما تم احتواء المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.
وبعد أن تحدث ماكرون مع الصحافة، قالت لورانس ماراندولا المتحدثة باسم «اتحاد الفلاحين» لوكالة فرانس برس «لم نتلق شيئا مهما باستثناء الالتزام بالأسعار الدنيا التي سيتم تحديدها على أساس تكلفة الإنتاج».
ووفقا للنقابات، فإن هذا يعد التزاما جديدا يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.
وعادة يقضي الرؤساء الفرنسيون ساعات، أو حتى النهار كاملا، في المعرض الذي شهد بعض الحوادث أثناء حضورهم.
ففي العام 2008، شتم الرئيس نيكولا ساركوزي رجلا رفض مصافحته، وتوجه إليه بالقول «أغرب عن وجهي!». كما استقبل الرئيس فرانسوا هولاند بصيحات استهجان وبإهانات من قبل مربي الماشية
في
العام
2016.
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