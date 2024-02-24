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العراق يعلن القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش في عملية خارج حدوده

2/24/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال اثنين من أخطر قيادات تنظيم (داعش) في عملية نوعية نفذها خارج الحدود.
وقال الجهاز في بيان اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع" السبت "بجهود استثنائية وتعقب استخباري استمر لسنوات، تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على اثنين من أخطر قيادات داعش الإرهابي المتورطين بأبشع الجرائم الإرهابية في العراق بعملية نوعية خارج الحدود العراقية".
وأضاف البيان أن المعتقلين تم نقلهما إلى العراق.
وأوضح البيان أن المعتقل الأول هو عصام عبد علي سعيدان وكنيته (أبو زيد)، وهو "إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة، والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي، والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014".
وأشار البيان كذلك إلى أن أبو زيد "متورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي".
وكان التنظيم المتطرف قام بتعليق الجنود الثلاثة على أحد جسور الفلوجة أثناء سيطرته على المدينة، وأعدمهم وترك جثثهم معلقة لعدة أيام، ما أثار غضبا شعبيا في العراق.
وأفاد البيان بأن المعتقل الثاني هو بشير عبد علي سعيدان وكنيته (أبو أحمد اتصالات) وهو "عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2014، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية".
وتعهد جهاز المخابرات العراقي بملاحقة "الإرهابيين واعتقالهم واحدا
بعد
الآخر".

MENAFN24022024000130011022ID1107894483

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