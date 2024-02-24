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ترامب يتوعد بسحق نيكي هايلي في انتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية

2/24/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا دونالد ترامب الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.
وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد «ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».
وتوعد ترامب بأن يبرهن للرئيس جو بايدن والديموقراطيين «أننا قادمون بسرعة قطار شحن في نوفمبر»، عندما تجرى الانتخابات الرئاسية.
لا يتعين على سكان ولاية كارولاينا الجنوبية الإشارة إلى ميولهم الحزبية عند تسجيلهم للتصويت، ويسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديموقراطي أو الجمهوري.
وستعتمد هايلي على أصوات المعتدلين وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.
وتحض المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين» بدلا من «سنوات أربع أخر من فوضى ترامب».
لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.
وأثنى ناخبون أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات في كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية على كلا المرشحين، على الرغم من أن أحد الناخبين شعر أن هايلي غير مستعدة للمنصب بينما وجه آخر انتقادات لترامب كونه «مثيرا للانقسام».
ورأى ديفيد غيليام (55 عاما) وهو مستشار مالي سيصوت لهايلي أن ترامب «سيقوم بملاحقة كل من لا يتفقون معه. وكوني مسيحيا، لا أشعر بالرضا تجاه ذلك».
تأتي هذه الانتخابات وسط مؤشرات على أن ترامب الذي يواجه أربع لوائح اتهام جنائية يشدد قبضته على الحزب الجمهوري بينما يدفع لإجراء تعديل لتثبيت أفراد من عائلته وحلفائه على رأس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وتعهدت زوجة ابنه لارا ترامب بإنفاق «كل قرش» من أموال الحزب على حملته الرئاسية إذا أصبحت رئيسة مشاركة للجنة. وقالت إن تسديد أتعاب محاميه يحظى باهتمام الناخبين الجمهوريين.
وسعت هايلي إلى التركيز على «الفوضى» التي تقول إنها تتبع ترامب، مشيرة إلى 8 ملايين دولار من التبرعات الانتخابية التي أنفقها على الرسوم القانونية في يناير. وتوقعت أن يصل إجمالي إنفاقه على القضايا المعروضة على المحاكم هذا العام إلى 100 مليون دولار.
واتهمت المتحدثة باسم حملة هايلي أوليفيا بيريز- كوباس ترامب بأنه حول حملته الرئاسية إلى صندوق تبرعات لقضاياه أمام المحاكم ولن يتبقى لديه موارد أو يكون قادرا على التركيز لمواجهة جو بايدن والديموقراطيين.
ومثل الديموقراطيين، وجهت نيكي هايلي انتقادات حادة لترامب بسبب مواقفه الدولية واعجابه بقادة الأنظمة الأكثر استبدادية في العالم.
وهايلي متأخرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنها تشدد على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.

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