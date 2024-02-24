ترامب يتوعد بسحق نيكي هايلي في انتخابات كارولاينا الجنوبية التمهيدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا دونالد ترامب الجمعة أنصاره إلى التعبئة بقوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة.
وقال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد «ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم».
وتوعد ترامب بأن يبرهن للرئيس جو بايدن والديموقراطيين «أننا قادمون بسرعة قطار شحن في نوفمبر»، عندما تجرى الانتخابات الرئاسية.
لا يتعين على سكان ولاية كارولاينا الجنوبية الإشارة إلى ميولهم الحزبية عند تسجيلهم للتصويت، ويسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزبين الديموقراطي أو الجمهوري.
وستعتمد هايلي على أصوات المعتدلين وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.
وتحض المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين» بدلا من «سنوات أربع أخر من فوضى ترامب».
لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.
وأثنى ناخبون أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات في كولومبيا عاصمة كارولاينا الجنوبية على كلا المرشحين، على الرغم من أن أحد الناخبين شعر أن هايلي غير مستعدة للمنصب بينما وجه آخر انتقادات لترامب كونه «مثيرا للانقسام».
ورأى ديفيد غيليام (55 عاما) وهو مستشار مالي سيصوت لهايلي أن ترامب «سيقوم بملاحقة كل من لا يتفقون معه. وكوني مسيحيا، لا أشعر بالرضا تجاه ذلك».
تأتي هذه الانتخابات وسط مؤشرات على أن ترامب الذي يواجه أربع لوائح اتهام جنائية يشدد قبضته على الحزب الجمهوري بينما يدفع لإجراء تعديل لتثبيت أفراد من عائلته وحلفائه على رأس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وتعهدت زوجة ابنه لارا ترامب بإنفاق «كل قرش» من أموال الحزب على حملته الرئاسية إذا أصبحت رئيسة مشاركة للجنة. وقالت إن تسديد أتعاب محاميه يحظى باهتمام الناخبين الجمهوريين.
وسعت هايلي إلى التركيز على «الفوضى» التي تقول إنها تتبع ترامب، مشيرة إلى 8 ملايين دولار من التبرعات الانتخابية التي أنفقها على الرسوم القانونية في يناير. وتوقعت أن يصل إجمالي إنفاقه على القضايا المعروضة على المحاكم هذا العام إلى 100 مليون دولار.
واتهمت المتحدثة باسم حملة هايلي أوليفيا بيريز- كوباس ترامب بأنه حول حملته الرئاسية إلى صندوق تبرعات لقضاياه أمام المحاكم ولن يتبقى لديه موارد أو يكون قادرا على التركيز لمواجهة جو بايدن والديموقراطيين.
ومثل الديموقراطيين، وجهت نيكي هايلي انتقادات حادة لترامب بسبب مواقفه الدولية واعجابه بقادة الأنظمة الأكثر استبدادية في العالم.
وهايلي متأخرة عن ترامب بأكثر من 50 نقطة مئوية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنها تشدد على أن فرصها أكبر في التغلب على بايدن في الانتخابات الوطنية.
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