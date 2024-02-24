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روسيا تتوعد بـ الانتقام للعقوبات الغربية الجديدة والرئيس الأوكراني يتعهد بالنصر في الذكرى الثانية للحرب

2/24/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توعد المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدڤيديڤ أمس بأن موسكو ستنتقم للعقوبات الجديدة التي أعلن الغرب فرضها عليها في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا وإثر وفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.
وكتب الرئيس الروسي السابق الذي يعتبر من كبار المدافعين عن الحرب الروسية على أوكرانيا، على تليغرام أن السبب خلف العقوبات «واضح، فكلما ساء وضع المواطنين الروس، تحسن وضع العالم الغربي».
وأضاف: «علينا جميعا أن نتذكر ذلك وننتقم منهم أينما أمكن. إنهم أعداؤنا».
ودعا إلى «إثارة مصاعب للاقتصاد (الغربي) وتأجيج الاستياء العام حيال سياسات السلطات الغربية غير الكفوءة». ورأى مدڤيديڤ أنه ينبغي «تنفيذ أنشطة من نوع آخر على أراضيهم، لا يمكن مناقشتها في العلن»، بدون مزيد من التوضيحات.
في المقابل، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإنزال الهزيمة بروسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث فيما تواصل القوات الأوكرانية القتال على الرغم من تراجع المساعدات الغربية وبينما تحقق القوات الروسية مكاسب جديدة.
وفي كلمة ألقاها في مطار غوستوميل العسكري قرب كييڤ الذي شهد معركة مع القوات الروسية في الأيام الأولى للغزو، أعلن زيلينسكي «إننا نقاتل من أجل ذلك. منذ 730 يوما من حياتنا. وسننتصر، في أفضل يوم من حياتنا».
وكان زيلينسكي محاطا برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو وبلجيكا ألكسندر دي كرو الذين حضروا إلى كييڤ لمناسبة الذكرى الثانية لبدء الغزو.
وأعلنت بريطانيا السبت عن حزمة عسكرية جديدة بقيمة 245 مليون جنيه استرليني (311 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز إنتاج «ذخائر مدفعية تشتد الحاجة إليها» لأوكرانيا، فيما شدد رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان سابق على أن «هذا هو الوقت المناسب لنبرهن أن الطغيان لن ينتصر أبدا، ولنقول مرة أخرى إننا سنقف مع أوكرانيا اليوم وغدا».
وواصلت روسيا شن هجمات مدمرة بالمسيرات والصواريخ على المدن الأوكرانية. وفي أحدث الضربات، قالت السلطات الأوكرانية إن 3 مدنيين قتلوا في دنيبرو وأوديسا ليل أمس الاول.
كما أعلنت أوكرانيا السبت أنها قصفت أحد أكبر مصانع الصلب في روسيا بمسيرة. وأبلغت روسيا عن اندلاع حريق في مصنع نوفوليبيتسك الضخم في منطقة ليبيتسك في الغرب. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما.
وفي كييڤ، بدا المزاج قاتما. وقالت خبيرة التغذية أولغا بيركو «بالنسبة لنساء أوكرانيا، نتألم لأزواجنا وأبنائنا وآبائنا.. أود حقا أن ينتهي هذا في أسرع وقت».
وقال رئيس بلدية كييڤ فيتالي كليتشكو إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت 989 مرة في العاصمة خلال عامين من الحرب، أي بمعدل أكثر من مرة في اليوم.
وأضاف ان «ما يقرب من 200 مدني» قتلوا في العاصمة خلال تلك الفترة، بينهم 6 أطفال. وتقدر أوكرانيا العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا بنحو 50 ألف شخص.
وقال الجيش الروسي السبت إن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد قواته في أوكرانيا ليؤكد لها أنه «فيما يتعلق بنسبة القوات، فإن الوضع في صالحنا».

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