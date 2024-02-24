الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة..والعظمى: 23

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم السبت، والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائم

جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 06 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.