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الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة..والعظمى: 23

2/24/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم السبت، والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائم
جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 06 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.

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