الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة..والعظمى: 23

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية ان يسود طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم لنهار اليوم السبت، والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائم
جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 06 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 23 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 23 درجة مئوية.
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