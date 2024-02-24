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البلدية: رفع بقالات و((فود ترك)) وبقيات مخالفة في جميع المحافظات

2/24/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في اطار الاستعدادات للاحتفال بالأعياد الوطنية، تواصل البلدية جهودها على مدار 24 ساعة لتنظيف الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية وإزالة المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام وذلك باستخدام عدد كبير من الآليات والمعدات.
وتمثلت أعمال البلدية في:
٭ رفع بقالات وفود تراك وبقيات مخالفة
٭ ⁠تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية
٭ ⁠تنظيف مزارع العبدلي والوفرة
٭ ⁠تنظيف الجزر الكويتية
٭ ⁠تنظيف مناطق المخيمات الجنوبية والشمالية
٭ ⁠تنظيف مواقع الاحتفالات
٭ ⁠تنظيف جسر جابر والجزر التابعة له
٭ ⁠رفع كميات كبيرة من الانقاض والمهملات

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