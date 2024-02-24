البلدية: رفع بقالات و((فود ترك)) وبقيات مخالفة في جميع المحافظات

(MENAFN
- Al-Anbaa) في اطار الاستعدادات للاحتفال بالأعياد الوطنية، تواصل البلدية جهودها على مدار 24 ساعة لتنظيف الطرق الرئيسية والمواقع الحيوية وإزالة المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام وذلك باستخدام عدد كبير من الآليات والمعدات.
وتمثلت أعمال البلدية في:
٭ رفع بقالات وفود تراك وبقيات مخالفة
٭ تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية
٭ تنظيف مزارع العبدلي والوفرة
٭ تنظيف الجزر الكويتية
٭ تنظيف مناطق المخيمات الجنوبية والشمالية
٭ تنظيف مواقع الاحتفالات
٭ تنظيف جسر جابر والجزر التابعة له
٭ رفع كميات كبيرة من الانقاض والمهملات
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