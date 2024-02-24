كوثر الجوعان لـ ((الأنباء)): مهرجان ((السلام السابع)) وطني ثقافي توعوي تراثي سياحي

المعهد حريص على تنظيم احتفالات تليق بمكانة الكويت وإظهار الجانب المشرق أمام العالم

آلاء خليفةاستكمل معهد المرأة للتنمية والسلام فعاليات مهرجان «السلام السابع» احتفالا بالأعياد الوطنية والذي تنظمه لجنة المهرجانات والتراث بالمعهد تحت شعار «وطن واحد.. قوتنا في وحدتنا»، حيث استضاف مالك مزرعة «زهرة» في العبدلي فهد جواد الاربش ضيوف المهرجان من الوفود الخليجية المشاركة والتي قدمت عروضا فنية نالت اعجاب الجميع، حيث تعرفوا على مرافق المزرعة وقضوا يوما ممتعا في أرجائها.وقالت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان ان مهرجان السلام السابع مهرجان وطني ثقافي فني تراثي توعوي سياحي تعرفت من خلاله الوفود الخليجية المشاركة على معالم الكويت الجميلة من خلال الفعاليات التي تنظيمها على مدار أيام المهرجان في أماكن عدة، لافتة إلى أن المعهد حريص سنويا على تنظيم احتفالات تليق بمستوى ومكانة دولتنا الحبيبة واظهار الجانب المشرق لها للعالم أجمع، موضحة ان البرامج متنوعة وتعكس الصورة الحضارية للكويت خلال شهر الأعياد الوطنية.وأضافت ان الوفود الخليجية المشاركة في المهرجان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين تجسد روح الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملة ان ينتقل المهرجان القادم ليكون بمشاركة دول عربية، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير للجنة التنظيم بالمعهد على جهودهم المبذولة طوال أيام المهرجان ولجميع الوفود الخليجية المشاركة والشكر موصول إلى الجهات المشاركة ومنها وزارت الداخلية والتربية والشؤون والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجمعية الكشافة ووسائل الاعلام، ومالك مزرعة زهرة فهد الاربش لحسن استضافته لوفود المهرجان ورئيس نادي الرماية د.دعيج العتيبي.وذكرت الجوعان ان ختام المهرجان شهد تنظيم معرض فن تشكيلي وتراثي يحاكي المناسبة واقيم في مجمع بوليفارد بإشراف الفنان التشكيلي فاضل الريس.من جانبه، قال المسؤول في مزرعة زهرة بدر الكندري في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الفعالية: سعدنا باستضافة احدى فعاليات مهرجان السلام السابع الذي ينظمه المرأة للتنمية والسلام بمشاركة وفود خليجية قدمت عروضا فنية تراثية خليجية للحضور احتفالا بالأعياد الوطنية، مشيرا إلى ان مزرعة زهرة تقيم العديد من الفعاليات خلال الأعياد الوطنية ومنها العرضة وعرض الألوان وفرقة التخت الشرقي وفقرة المسابقات والحفلة الغنائية والألعاب النارية.وبين الكندري ان هذا هو الموسم الثالث للمزرعة على التوالي موضحا انها تعمل خلال يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية والدخول فقط للعائلات حيث يتم استقبال من 20 إلى 25 ألف زائر في عطلة نهاية الاسبوع وما يزيد على 40 ألفا خلال الاجازات الرسمية، لافتا إلى ان المزرعة تحتوي على اكثر من 100 شجرة سدر ومنحل ويمكن للزوار تجربة حلب الأبقار وتحتوي المزرعة على بحيرة البط وmini zoo كما ان هناك محمية الفراولة ومحميات اخرى للخضراوات بالاضافة إلى ألعاب للأطفال.وذكر ان جميع العاملين في المزرعة من الشباب الكويتيين وهدف مالك المزرعة دعم الشباب الكويتي، مشيرا إلى ان المزرعة تفتح أبوابها للزوار من 11 صباحا وحتى 10 مساء.وزاد: نود أن ننتهز الفرصة ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.