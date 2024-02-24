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((نقابات العاملين بالقطاع الحكومي)): نستذكر دور الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن

2/24/2024 2:30:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين سبيل العازمي بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي عامة والنقابيين بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الاعياد الوطنية، سائلا الله عز وجل أن يعيد الافراح دائما وأبدا على الوطن الحبيب.
وقال العازمي ان هاتين المناسبتين غاليتين على الشعب الكويتي الذي اثبت من خلالهما قمة التعاضد والتلاحم وبذل وضحى بكل غال سواء على مستوى القيادة او الشعب من اجل ان يعيش الوطن وينعم ابناؤه بالحرية والكرامة، وأننا في ظل هذه المناسبات الغالية لابد أن نستذكر دور شهدائنا الابرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل هذا البلد، داعيا الله عز وجل أن يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته.
وأضاف: تأتي هاتان المناسبتان ودولتنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وهي نعمة كبيرة نسأل الله أن يديمها علينا دائما، ولابد أن نستلهم روح هاتين المناسبتين ونكون نسيجا واحدا متلاحما وننسى كل الاختلافات ونتذكر فقط حرصنا على بلدنا الغالية ونعمل جميعا يدا واحدة من اجل مصلحة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

MENAFN24022024000130011022ID1107894476

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