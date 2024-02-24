((المشروعات السياحية)) تفتتح المرحلة الأولى من مشروع ((الواجهة البحرية))



السلمان: الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الربع الرابع من العام الحالي.. والشركة تعكف على تطوير مرافقها تدريجياً الدوسري: المشروع يضم أبرز معالم الكويت والمرحلة الثانية تبدأ من الجزيرة الخضراء إلى مسنة الشعب

عاطف رمضان

افتتحت شركة المشروعات السياحية اليوم المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية والتي تمتد من أبراج الكويت بطول 5 كيلومترات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان الصباح والرئيس التنفيذي للشركة فاضل الدوسري وعدد من ممثلي الشركة ووسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الشيخ محمد السلمان في تصريح لـ «الأنباء» إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية يمتد على طول 5 كيلومترات ويأتي تزامنا مع الأعياد الوطنية التي تشهدها البلاد، داعيا الله تعالى أن يحفظ وطننا الكويت ويمن عليها بالأمن والأمان برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف السلمان أن شركة المشروعات السياحية خلال الآونة الأخيرة قامت بتطوير كل مرافقها بشكل تدريجي ابتداء من حديقة جنوب الصباحية وحديقة ونتر وندرلاند في شاطئ البلاجات، والآن تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الواجهة البحرية والذي يمتد 5 كيلومترات، مشيرا إلى انه خلال الربع الرابع من العام الحالي سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الواجهة البحرية وتمتد كذلك على مسافة 5 كيلومترات تقريبا.

ولفت إلى انه تمت إضافة العديد من المكونات في المشروع مثل إضافة الطاقة الشمسية و40 محطة لشحن السيارات الكهربائية وممشى لهواة المشي وممشى اخر لهواة الدراجات الهوائية، مشيرا إلى ان الشركة تعكف على تطوير بقية مرافقها تدريجيا ابتداء من شاطئ المسيلة ونادي رأس الأرض واستراحة النويصيب ومنتزه الخيران.

وتابع: تواجد المواطنين والمقيمين في الواجهة البحرية اليوم يعتبر فخرا ودعما للشركة، وسوف نحافظ على استدامة الواجهة البحرية من خلال صيانتها.

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري في تصريح صحافي ان مشروع تطوير الواجهة البحرية يبلغ طوله 9.7 كيلومترات وتم افتتاح المرحلة الأولى على امتداد مسافة 5 كيلومترات، مشيرا إلى انه مشروع يضم أبرز معالم الكويت ومنها أبراج الكويت والجزيرة الخضراء.

وأضاف الدوسري أن المشروع يعتبر واجهة الدولة الأساسية، موضحا ان هذا المرفأ ظل سنوات يحتاج لمثل هذا التطوير والشركة عملت على تطوير كامل المرفأ وأصبح يضم ممشى لهواة الدراجات الهوائية وممشى اخر لهواة المشي والركض وتم تطويره بشكل متقن وتمت إضافة أعمال حضارية وتراثية لجميع المرافق.

وذكر أن المرحلة الأولى للواجهة البحرية تبدأ من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء والمرحلة الثانية تبدأ من الجزيرة الخضراء إلى مسنة الشعب.