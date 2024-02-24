د.محمد الجسار: متحف شهداء بيت القرين معلم تاريخي ورمز لمقاومة شباب الكويت للاحتلال الغاشم

MENAFN - Al-Anbaa) نظم متحف شهداء بيت القرين اليوم فعالية «رفع العلم»، وذلك ضمن الفعاليات التي يقيمها متحف الكويت الوطني بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل والأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف محمد بن رضا افتتاح معرض «بين الحرب والسلام» للفنان التشكيلي فهد النجار وعرض مقتنيات لفريق إكسبو 965 التراثي.

وقال الجسار لـ «كونا» إن الاهتمام بمتحف شهداء بيت القرين يعد من أولويات «الوطني للثقافة» باعتباره معلما تاريخيا ورمزا مهما لمقاومة شباب الكويت للغزو العراقي الغاشم لاسيما في المعركة التي حملت اسمه وقادها 19 شابا كويتيا ينتمون إلى مجموعة المسيلة - قوة الكويت ضد الغزو الغاشم وراح ضحيتها 12 شهيدا ضربوا أروع أمثلة الفداء والتضحية وعكست دور شعب الكويت في مقاومة المحتل.

وأضاف الجسار أن معرض «بين الحرب والسلام» يضم مجموعة من اللوحات غير التقليدية التي يتفاعل الجمهور معها عبر تقنية الواقع المعزز لتروي ملحمة أبناء الوطن التي جرت في 24 فبراير 1991 دفاعا عن وطنهم.

ولفت إلى المشاركة المهمة لفريق إكسبو 965 في الفعالية والتي يعرض من خلالها مقتنيات ذات صلة بالغزو العراقي وتحرير البلاد منه، داعيا الجميع إلى زيارة هذه الفعالية في متحف بيت شهداء القرين الصغير في موقعه الكبير في معانيه والهام لأبناء الكويت وللأجيال المقبلة.

بدوره، قال الفنان فهد النجار في كلمة مماثلة إنه يوثق من خلال مشاركته بهذه اللوحات التاريخ والأحداث التي شهدها هذا البيت إبان فترة الغزو لتتناقلها الأجيال، وذلك باستخدام تقنية الواقع المعزز التي نقلت المشاهد وشرحت الأحداث، مؤكدا أهمية التطور التكنولوجي واستخداماته في مثل هذه المعارض.

وتستمر فعاليات متحف الكويت الوطني بمناسبة أعياد الكويت الوطنية في (بيت القرين) وغيره من المتاحفلمدةأسبوع.