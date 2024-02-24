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محافظ حولي والعاصمة بالوكالة هنَّأ القيادة السياسية بذكرى الأعياد الوطنية

2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كافة وسكان محافظتي حولي والعاصمة بشكل خاص بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للكويت العزيزة.
واستذكر الأصفر في تصريح صحافي تضحيات الشعب الكويتي وحرصه على تمسكه بقيادته الحكيمة، مؤكدا التمسك بأمن الوطن الغالي والسعي لتلبية احتياجات المواطنين والأخذ بملاحظاتهم بما ينفع هذا الوطن الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم تحت قيادة صاحب السمو الأمير.

MENAFN24022024000130011022ID1107894473

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