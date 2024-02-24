محافظ حولي والعاصمة بالوكالة هنَّأ القيادة السياسية بذكرى الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) هنأ محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي سالم الأصفر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي كافة وسكان محافظتي حولي والعاصمة بشكل خاص بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للكويت العزيزة.
واستذكر الأصفر في تصريح صحافي تضحيات الشعب الكويتي وحرصه على تمسكه بقيادته الحكيمة، مؤكدا التمسك بأمن الوطن الغالي والسعي لتلبية احتياجات المواطنين والأخذ بملاحظاتهم بما ينفع هذا الوطن الغالي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم تحت قيادة صاحب السمو الأمير.
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