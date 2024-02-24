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رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير

2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهره. هناء السيد

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد الاستقلال، والذكرى الـ 33 للتحرير.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن فخره واعتزازه بما حققته دولة الكويت من إنجازات تنموية شاملة في مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين دول العالم، بقيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه، والسير بها نحو تحقيق رؤية "الكويت الجديدة 2035" الرامية إلى تعزيز مكانتها وجعلها في طليعة الدول المتقدمة.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن ذكرى استقلال الكويت شكل مرحلة مفصلية في تاريخ الدولة، تحمل في طياتها العديد من المعاني الغالية والعميقة تجسيدا للهوية الوطنية الراسخة قوية الأسس والبنيان التي وضع أساسها قادتها المؤسسون، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على قيادتها الحكيمة لأمير البلاد بموفور الصحة وتمام العافية وعلى شعبها العزيز بالخير
والازدهار.

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