Sunday, 25 February 2024 12:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأضواء والمجسمات والأعلام تضفي مزيداً من البهجة والسرور تزامناً مع فرحة الأعياد الوطنية

2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في مشهد بانورامي رائع تلألأت الأنوار والأضواء مع إطلالة هذا المساء في كل اتجاه وصوب إيذانا بالفرحة الغامرة عشية الاحتفال الكبير بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد والـ 33 ليوم التحرير.

وتزينت المباني والطرقات بأبهى الحلل مجسدة ألوان العلم بكل بهائه وصفائه.. وجذبت الأنوار الأعين والقلوب وتجلت الإضاءات على الأشجار وأعمدة الإنارة والمجسمات المختلفة مثل السفن الكويتية والأبراج والأعلام لتضفي هذه الزينة مزيدا من البهجة والسرور على قلوب مرتادي المناطق تزامنا مع هذه المناسبة السعيدة.

MENAFN24022024000130011022ID1107894471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث