الأضواء والمجسمات والأعلام تضفي مزيداً من البهجة والسرور تزامناً مع فرحة الأعياد الوطنية

وتزينت المباني والطرقات بأبهى الحلل مجسدة ألوان العلم بكل بهائه وصفائه.. وجذبت الأنوار الأعين والقلوب وتجلت الإضاءات على الأشجار وأعمدة الإنارة والمجسمات المختلفة مثل السفن الكويتية والأبراج والأعلام لتضفي هذه الزينة مزيدا من البهجة والسرور على قلوب مرتادي المناطق تزامنا مع هذه المناسبة السعيدة.

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