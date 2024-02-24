الأضواء والمجسمات والأعلام تضفي مزيداً من البهجة والسرور تزامناً مع فرحة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) في مشهد بانورامي رائع تلألأت الأنوار والأضواء مع إطلالة هذا المساء في كل اتجاه وصوب إيذانا بالفرحة الغامرة عشية الاحتفال الكبير بمناسبة الذكرى الـ 63 لاستقلال البلاد والـ 33 ليوم التحرير.
وتزينت المباني والطرقات بأبهى الحلل مجسدة ألوان العلم بكل بهائه وصفائه.. وجذبت الأنوار الأعين والقلوب وتجلت الإضاءات على الأشجار وأعمدة الإنارة والمجسمات المختلفة مثل السفن الكويتية والأبراج والأعلام لتضفي هذه الزينة مزيدا من البهجة والسرور على قلوب مرتادي المناطق تزامنا مع هذه المناسبة السعيدة.
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