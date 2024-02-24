بالڤيديو.. وزير العدل ووكيل الوزارة هنآ القيادة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

بالڤيديو.. وزير العدل ووكيل الوزارة هنآ القيادة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية
التاريخ
2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) هنأ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف القيادة والشعب الكويتي الأبي بمناسبة الأعياد الوطنية.
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