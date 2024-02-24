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بالڤيديو.. وزير العدل ووكيل الوزارة هنآ القيادة والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية

2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف القيادة والشعب الكويتي الأبي بمناسبة الأعياد الوطنية.

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