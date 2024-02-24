م.أحمد الصالح ل الأنباء: أمطار اليوم خفيفة ولا تجمعات للمياه في الطرقات

م.أحمد الصالح ل الأنباء: أمطار اليوم خفيفة ولا تجمعات للمياه في الطرقات
التاريخ
2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة م.احمد الصالح في تصريح ل "الأنباء" ان الحالة المطرية التي تشهدها البلاد خفيفة وكميات المياه في معدلاتها الطبيعية.
وقال الصالح انه لا يوجد تجمع لمياه الامطار، مشيرا الى ان الوزارة تلقت ٧ شكاوى وجار التعامل معها وهي خاصة بالساحات الترابية وليست الشوارع او الطرق التابعة
للوزارة.
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