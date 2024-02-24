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التجارة: إغلاق منشأة تجارية و12 محضرا لمخالفين لقرار بيع المواد المحظورة خلال فترة الأعياد

2/24/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
عززت إدارة الرقابية التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة جولاتها التفتيشية والتي أسفرت عن إغلاق منشاة تجارية، وتحرير ١٢ محضرا في جميع المحافظات ليوم أمس الجمعة، وذلك بسبب مخالفتها لقرار بيع المواد المحظورة رقم 178/ 2024، وجار استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعت الوزارة أصحاب المتاجر والمنشآت والمحلات التجارية للالتزام بالقرار الصادر بمنع بيع المواد المحظورة في فترة الأعياد الوطنية وحتى
١
أبريل
٢٠٢٤.

MENAFN24022024000130011022ID1107894466

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