التجارة: إغلاق منشأة تجارية و12 محضرا لمخالفين لقرار بيع المواد المحظورة خلال فترة الأعياد

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
عززت إدارة الرقابية التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة جولاتها التفتيشية والتي أسفرت عن إغلاق منشاة تجارية، وتحرير ١٢ محضرا في جميع المحافظات ليوم أمس الجمعة، وذلك بسبب مخالفتها لقرار بيع المواد المحظورة رقم 178/ 2024، وجار استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة أصحاب المتاجر والمنشآت والمحلات التجارية للالتزام بالقرار الصادر بمنع بيع المواد المحظورة في فترة الأعياد الوطنية وحتى
١
أبريل
٢٠٢٤.
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