وزير الشؤون هنأ بالأعياد الوطنية: التعاضد والتلاحم والتضحية من أجل الكويت والعمل على رفعتها وازدهارها

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للكويت العزيزة.
وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحافي اليوم السبت إن هذه المناسبات الوطنية المجيدة فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكويتي والتي ضرب فيها أروع الامثلة في التمسك بالوطن والالتفاف حول قيادته وتأكيد الوحدة الوطنية.
وأكد ان الاحتفالات الوطنية تحمل العديد من المعاني والدروس والعبر التي يجب أن "نعلم أبناءنا وأحفادنا عليها وأن تتوارثها الأجيال" مشددا على اهمية التعاضد والتلاحم والتضحية من أجل الكويت والعمل على رفعتها وازدهارها.
ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الامن والأمان والاستقرار والتنمية تحت قيادة صاحب
السمو
الأمير.
MENAFN24022024000130011022ID1107894465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.