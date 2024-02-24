وزير الشؤون هنأ بالأعياد الوطنية: التعاضد والتلاحم والتضحية من أجل الكويت والعمل على رفعتها وازدهارها

MENAFN - Al-Anbaa) تقدم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول ذكرى الأعياد الوطنية للكويت العزيزة.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح صحافي اليوم السبت إن هذه المناسبات الوطنية المجيدة فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكويتي والتي ضرب فيها أروع الامثلة في التمسك بالوطن والالتفاف حول قيادته وتأكيد الوحدة الوطنية.

وأكد ان الاحتفالات الوطنية تحمل العديد من المعاني والدروس والعبر التي يجب أن "نعلم أبناءنا وأحفادنا عليها وأن تتوارثها الأجيال" مشددا على اهمية التعاضد والتلاحم والتضحية من أجل الكويت والعمل على رفعتها وازدهارها.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها الكريم ويديم عليها نعمة الامن والأمان والاستقرار والتنمية تحت قيادة صاحبالسموالأمير.