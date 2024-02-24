شباب اليد تخطى الأردن ويلتقي السعودية غداً

أعضاء الإدارة جنود مجهولون

يعقوب العوضي

واصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته في الدمام استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي في البطولة الودية الدولية والتي تضم منتخبي المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية والتي تستعد فيها المنتخبات الثلاثة لبطولة آسيا المقررة في إيران في الفترة من 25 أغسطس المقبل وحتى 3 سبتمبر المقبلين وكان الأزرق الشاب قد فاز أمس على منتخب المملكة الأردنية الهاشمية بنتيجة 23 - 17 ويلتقي في الـ 6:00 من مساء اليوم منتخب المملكة العربية السعودية على صالة القطيف في الدمام.

وتضم تصنيف الأزرق الشاب (ب) كلا من منتخب مملكة البحرين إلى جانب العراق وقطر فيما تضم تصنيف منتخب المملكة العربية السعودية (أ) جمهورية كوريا، إيران واليابان بينما تضم تصنيف منتخب المملكة الهاشمية الأردنية (د) كلا من سورية، الصين

وأفغانستان.

وكان اتحاد اليد قد وضع خطة طويلة المدى لإعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية من أشبال، ناشئين وشباب لتكوين مجاميع قادرة على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج المختلفة وتكوين نواة منتخب وطني أول قادر على تحقيق إنجازات جديدة تضاف لإنجازات كرة اليد الكويتية والتي كان آخرها التأهل إلى نهائيات كأس العالم والحصول على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية إلى جانب الحصول على برونزية الناشئين العرب.

رمز التفعيل قايد العدواني

ومما يخفى على الشارع الرياضي لكرة اليد ومحبي اللعبة أن كلمة السر في الإنجازات والتي كانت تعد رمز التفعيل يتمثل بعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومنهم أمين السر قايد العدواني، أمين الصندوق خالد طالب بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة كشعل القبندي والمبتعد عن أعين العدسات والاعلام و عضوي مجلس الإدارة مبارك الديحاني وطلال العتيبي حيث تدار اجتماعات يومية مع لجان التدريب والمنتخبات واللجنة الإعلامية برئاسة ناصر الدعاس عضو مجلس إدارة الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة لا عداد المنتخبات الوطنية ووضع السبل للوصول إلى أعلى درجات الدعم المادي والمعنوي ناهيك عن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ممثلة بمدير المنتخبات فيصل صيوان ومدير المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز الزعابي ومدرب منتخبنا الوطني الشاب حسين حبيب وإداريي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية شاكر آرتي ويوسف شاهين.

صيوان: نثق بالأزرق

وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان أن منتخبنا الشاب لديه القدرة على تمثيل الأزرق بالصورة اللائقة في البطولة الآسيوية. وقال: «نثني ونثمن الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في القيام بتنظيم البطولة الدولية الودية وتقديم الدعوة لاتحادنا للمشاركة فيها، وتابع نتطلع للاستفادة القصوى من البطولة إذ يملك المنتخبان السعودي والأردني إمكانيات فنية كبيرة ستعود بالفائدة على جميع اللاعبين المشاركينفيالبطولة».