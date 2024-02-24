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وفاة الممثل والمؤلف البحريني عبدالله أحمد

2/24/2024 2:30:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري

انتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والمؤلف القدير البحريني عبدالله أحمد المقيم بدولة قطر منذ السبعينيات عن عمر يناهز 92 عاما.

والراحل عبدالله أحمد من مواليد 1932 وهو ممثل ومؤلف، بدأ مشواره الفني منذ بداية فترة الستينيات وانطلاقته الحقيقية كانت في فترة السبعينيات من القرن العشرين، عندما قام بكتابة مسرحيتين هما (عانس) و(سبع السبمبع) لفرقة المسرح القطري عام 1972، كما قام بكتابة مقالات بعنوان (حكاية المسرح في قطر) روى من خلالها بدايات المسرح القطري.

وشارك الراحل في العديد من المسرحيات كممثل ومؤلف منها «من طول الغيبات» من إخراج سيد الريس و«مرة وبس» من إخراج كمال المحيسي و«سبع السبمبع» من إخراج عبداللطيف سمهنون و«أم الزين» و«إلى اين» من إخراج هاني صنوبر و«نورة» من إخراج سعد بورشيد و«ياليل ياليل» من إخراج عبدالرحمن المناعي و«مظلوم ظلم مظلوم» و«سجلات رسمية» و«عذابات أحمد بن ماجد» من إخراج حمد الرميحي و«مجاريح» من إخراج ناصر عبدالرضا، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية مثل «التائهة» من إخراج وحيه الشناوي و«الناس الطيبين» من إخراج علي الحمادي و«البيت الكبير» من إخراج إبراهيم الصباغ و«عيال الذيب» من إخراج أحمد دعيبس و«حكم البشر» من إخراج أحمد المقلة و«درب الخطايا» من إخراج سالم الكردي.

كما شارك الراحل في عدد من الأعمال الإذاعية كممثل منها «تجار المخشر» من إخراج محمد بوجسوم و«عصافير الجنة» من إخراج ناصر المؤمن و«ربيع بلا مطر» من إخراج أحمد مفتاح.

يذكر ان الراحل عبدالله أحمد شقيق الفنان البحريني أنور أحمد ونجله الفنان والإعلامي أحمد عبدالله.

«فنون الأنباء» تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا
إليه
راجعون.

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