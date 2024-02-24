الفلسطيني خبيص بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي ومجموعة برو

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان - الغد - توج السائقالفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصره (جيب رانجلر) بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏، والتي أقيمت يوم أمس في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة، واقيم السباق بدعم من شركة زين الأردن .وسجل للمشاركة في السباق 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏وتم إجراء تغيير على طبيعة السباق لاضفاء مزيد من الإثارة كخطوة جديدة تعتمد للمرة الاولى في بطولة الدفع الرباعي، من حيث طول المسار الذي كان تبلغ مسافته ما بين 600 الى 700 م لتصبح مسافته 2كم .وتم اقامة منطقة مفتوحة (الجزء الحر) ليخرج منها المتسابقون لمكان يوجد فيه بوبات ليختاروا البوابة التي سيدخلون منها العائق كما يريدون، وحسب الطريقة التي يختاروها، إن كانت من مكان قريب أم بعيد، شريطة أن يدخلوا من هذه البوبات المحددة حسب المسار، وبعد انتهاء السائقين من (الجزء الحر) من دون جزاء (بنلتي) أو أي عقوبة عليهم المرور من البوابات، للدخول للمسار الثاني لتخطي العوائق الموجودة في السباق والتي خضع للعقوبات وتعليمات السباق المعتادة، كما يسمح للسائقين في الجزء الحر إجراء أي نوع من الصيانه لمركبته إذا تطلب الأمر من خلال المعدات المتوفره داخل مركباتهم.

‏ - ‏‎ ‎الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي – والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎

المركز الأول: السائق عماد خبيص وملاحه باسل النواصره (جيب رانجلر)- (فلسطين).

المركز الثاني : السائق حازم فودة وملاحه حمزة مصاروة (جيب رانجلر) - (فلسطين).

المركز الثالث: السائق وسام خليلية وملاحه سري حنظل (جيب رانجلر) – (فلسطين).

‏- الترتيب العام للجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي- مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎

المركز الأول: السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي).

المركز الثاني: علي غانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس).‏

المركز الثالث: سعد هناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس).‏

‏- الترتيب للجولة الأولى من بطولة الأردن – مجموعة الهواة

المركز الأول: حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي).‏

المركز الثاني : طارق مامكخ وملاحه ينال خازان (تويوتا تاكوما).

المركز الثالث: أحمد أبو العدوس ملاحه أحمد الريالات (رينج روفر).

‏ - كأس مشاركة مقدمة من اللجنة المنظمة للمشاركة الكويتية للسائق سليمان الخضري وملاحه راكان الحمد (تويوتا اف جي كروزر).

وأشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من يعقوب تابللو (رئيسا) والأعضاء فوزي صوالحه وعمر زعرور، ومدير السباق موسى ‏‏حزينة، وضابطا شؤون المتسابقين يمان أبو العدس وإبراهيم غناجوق، وكبير المراقبين سامر مجد شاهين، ومساعده لؤي مرعي، ‏‏ومسؤول السلامة أحمد زلاطيمو، ومسؤول الفحص الفني باسم ترزي، ومسؤول المضمار تيسير شحالتوغ، وضابطا السلامة عبد الله ‏‏جانخوت وأحمد منصور، ومسؤول التسويق داليا ناصر الدين، ومسؤول التوقيت والنتائج عبد الرحيم محمود، ومسؤول نقطة ‏البداية ‏والنهاية محمد الشيخ، ومسؤول التوثيق والسكرتاريا محمد شتيوي، ومسؤول موقف الصيانة أحمد الظاهر، ولجنة الفحص الفني ‏‏‏(عيسى خير، رامي أبو طوق، نتاشا دوخقان، طارق مشربش، ميرا ترزي، سيف أبو رمان وأحمد الرجال)، ومسؤول العمليات محمد ‏‏الدبوبي، ومسؤول الاتصالات إبراهيم جرادات، ومسؤول دخول وخروج السيارات للمضمار لورنس دروزة، ‏ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج، ومسؤول التزويد علاء زكارنة، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول ‏الأمن خليل ‏السواعير، ومسؤول اللوازم رضا بكر.‏