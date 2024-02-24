دعم مالي استثنائي لأندية المحترفين من الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، تقديم دعم مالي لأندية دوري المحترفين، على ضوء تحقيق المنتخب الوطني للمركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، وتسجيل إنجاز تاريخي لكرة القدم الأردنية.
وبموجب القرار، يتم صرف مبلغ 500 ألف دينار أردني لأندية المحترفين للموسم الحالي، على أن توجه هذه المبالغ لتغطية رواتب لاعبي الأندية و/أو قضايا أوضاع اللاعبين وحسب الآتي:
يتم توزيع مبلغ بقيمة 15 ألف دينار أردني لكل ناد بمجموع 180 ألف دينار أردني.
يتم صرف مبلغ 320 ألف دينار أردني توزع بين الأندية تناسبياً وفقاً لمعدل المصروف الشهري المتعلقة برواتب اللاعبين لكل ناد خلال الموسم الحالي.
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