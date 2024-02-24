Sunday, 25 February 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم مالي استثنائي لأندية المحترفين من الاتحاد

2/24/2024 2:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، السبت، تقديم دعم مالي لأندية دوري المحترفين، على ضوء تحقيق المنتخب الوطني للمركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، وتسجيل إنجاز تاريخي لكرة القدم الأردنية.
وبموجب القرار، يتم صرف مبلغ 500 ألف دينار أردني لأندية المحترفين للموسم الحالي، على أن توجه هذه المبالغ لتغطية رواتب لاعبي الأندية و/أو قضايا أوضاع اللاعبين وحسب الآتي:

يتم توزيع مبلغ بقيمة 15 ألف دينار أردني لكل ناد بمجموع 180 ألف دينار أردني.
يتم صرف مبلغ 320 ألف دينار أردني توزع بين الأندية تناسبياً وفقاً لمعدل المصروف الشهري المتعلقة برواتب اللاعبين لكل ناد خلال الموسم الحالي.

MENAFN24022024000072011014ID1107894461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث