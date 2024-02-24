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هيونغ مين سون يسعى للتعاقد مع نادي عربي شهير!

2/24/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة "onefootball" الرياضية أن فريق الاتحاد السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع قائد توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأشارت إلى أن الدولي الكوري الجنوبي ليس الاسم الكبير الوحيد الذي يستهدفه فريق الاتحاد خلال الأشهر المقبلة، موضحةً أن النجم المصري محمد صلاح كذلك على رادار النادي الجداوي.


وينتهي عقد سون، البالغ من العمر 31 عامًا، مع توتنهام في يونيو/ حزيران 2025، وقد أعرب اللاعب من قبل عن رغبته في البقاء مع النادي اللندني.

لكن حسبما ورد، فإن الأشهر المُتبقية في الموسم الجاري 2023-24 قد تُغيّر رأي اللاعب، ويمكن أن يُقرر سون الرحيل عن توتنهام، إذا ما فشل في حجز بطاقة عبوره إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت الصحافة الإنجليزية عن إجراء سون محادثات إيجابية مع توتنهام بشأن تمديد العقد، وأكدت أن خسارة القائد في الصيف القادم ستكون بمثابة ضربة هائلة للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.



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