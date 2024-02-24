هيونغ مين سون يسعى للتعاقد مع نادي عربي شهير!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة "onefootball" الرياضية أن فريق الاتحاد السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع قائد توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت إلى أن الدولي الكوري الجنوبي ليس الاسم الكبير الوحيد الذي يستهدفه فريق الاتحاد خلال الأشهر المقبلة، موضحةً أن النجم المصري محمد صلاح كذلك على رادار النادي الجداوي.
وينتهي عقد سون، البالغ من العمر 31 عامًا، مع توتنهام في يونيو/ حزيران 2025، وقد أعرب اللاعب من قبل عن رغبته في البقاء مع النادي اللندني.
لكن حسبما ورد، فإن الأشهر المُتبقية في الموسم الجاري 2023-24 قد تُغيّر رأي اللاعب، ويمكن أن يُقرر سون الرحيل عن توتنهام، إذا ما فشل في حجز بطاقة عبوره إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت الصحافة الإنجليزية عن إجراء سون محادثات إيجابية مع توتنهام بشأن تمديد العقد، وأكدت أن خسارة القائد في الصيف القادم ستكون بمثابة ضربة هائلة للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.
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