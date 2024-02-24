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أندية المحترفين تطالب برفع قيمة الدعم إلى مليون دينار

2/24/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالبت أندية المحترفين، اتحاد كرة القدم، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي اعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية رسميا اليوم ليبلغها بأنه وبناء على انجازات المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، فقد تقرر تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل كل ناد على 15 ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 320 ألف دينار على الأندية كل وفق نفقاته وتعاقداته.

أندية المحترفين وخلال اجتماع رؤسائها الذي عقد اليوم في مقر نادي مغير السرحان، رفضت رفضا قاطعا المبلغ الذي اعلن عنه الاتحاد والمقدر بنصف مليون دينار، معتبرة أن هذا المبلغ لن يساهم في تخليص الاندية من بعض من مشاكلها المالية الكثيرة، وبالتالي ضرورة رفع القيمة إلى مليون دينار.

الأندية ايضا رفضت آلية توزيع المبلغ المخصص للدعم، والتي اعلن عنها اتحاد الكرة، مطالبة بضرورة ترك آلية توزيع الدعم للأندية نفسها.

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