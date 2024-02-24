أندية المحترفين تطالب برفع قيمة الدعم إلى مليون دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالبت أندية المحترفين، اتحاد كرة القدم، بضرورة رفع قيمة الدعم المادي المقدم إلى مليون دينار بدلا من نصف مليون، وهو المبلغ الذي اعلن اتحاد الكرة عن تخصيصه لجميع الأندية البالغ عددها 12 ناديا.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية رسميا اليوم ليبلغها بأنه وبناء على انجازات المنتخب الوطني في نهائيات كأس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، فقد تقرر تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل كل ناد على 15 ألف دينار كدفعة أولى، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي والبالغ 320 ألف دينار على الأندية كل وفق نفقاته وتعاقداته.
أندية المحترفين وخلال اجتماع رؤسائها الذي عقد اليوم في مقر نادي مغير السرحان، رفضت رفضا قاطعا المبلغ الذي اعلن عنه الاتحاد والمقدر بنصف مليون دينار، معتبرة أن هذا المبلغ لن يساهم في تخليص الاندية من بعض من مشاكلها المالية الكثيرة، وبالتالي ضرورة رفع القيمة إلى مليون دينار.
الأندية ايضا رفضت آلية توزيع المبلغ المخصص للدعم، والتي اعلن عنها اتحاد الكرة، مطالبة بضرورة ترك آلية توزيع الدعم للأندية نفسها.
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