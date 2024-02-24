منتخب التنس للناشئين يتأهل للجولة الحاسمة بكأس ديفيز

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما، للبطولة التأهيلية الحاسمة لكأس ديفيز عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، عبر المنافسات التي أقيمت بسيريلانكا بمشاركة 24 منتخبا.
وقدم منتخب الناشئين والمكون من مالك القرنة، وأمير جابر وطلال شطارة، أداء مميزا بفوزه على 4 منتخبات، ليصعد المنتخب للنهائي، ويخسر بصعوبة في اللقاء الختامي أمام إيران بنتيجة 2-1، بعد أن ضمن المنتخب بطاقة التأهل بوقت سابق.
وأثنى اتحاد التنس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" على هذا الإنجاز، متمنيا التوفيق للاعبين بالبطولة المقبلة، والتي ستجمع أفضل دول آسيا وأوقيانوسيا في كازاخستان خلال شهر آيار (مايو) المقبل.
MENAFN24022024000072011014ID1107894458
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.