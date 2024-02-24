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منتخب التنس للناشئين يتأهل للجولة الحاسمة بكأس ديفيز

2/24/2024 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما، للبطولة التأهيلية الحاسمة لكأس ديفيز عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، عبر المنافسات التي أقيمت بسيريلانكا بمشاركة 24 منتخبا.
وقدم منتخب الناشئين والمكون من مالك القرنة، وأمير جابر وطلال شطارة، أداء مميزا بفوزه على 4 منتخبات، ليصعد المنتخب للنهائي، ويخسر بصعوبة في اللقاء الختامي أمام إيران بنتيجة 2-1، بعد أن ضمن المنتخب بطاقة التأهل بوقت سابق.

وأثنى اتحاد التنس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" على هذا الإنجاز، متمنيا التوفيق للاعبين بالبطولة المقبلة، والتي ستجمع أفضل دول آسيا وأوقيانوسيا في كازاخستان خلال شهر آيار (مايو) المقبل.

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