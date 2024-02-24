رشيد يحرز برونزية الدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نال لاعب المنتخب الوطني للكراتيه هاني رشيد اليوم، الميدالية البرونزية لوزن تحت 57 كغم للناشئين في الجولة الأولى من منافسات الدوري العالمي المقامة في امارة الفجيرة.
وذلك بعد فوزه على اللاعب الاوزبكي بالافضلية.
وكان رشيد قد بدأ مشواره بالفوز في المباراة الأولى على لاعب هونج كونج 4-0، وتخطى في الدور الثاني لاعبا كازخستانيا 4-1، لينتقل لدور ال 32 ويفوز على لاعب كرواتي 3-0، وفي دور ال16 خسر مع اللاعب الايراني 1-0، ليتخطى بعد ذلك اللاعب البلجيكي 4-0 في دور السحب.
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